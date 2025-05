Matka sprzedała córeczkę szamanowi! Zapadł wyrok, dziecko zniknęło

Matka sprzedała sześcioletnią córkę uzdrowicielowi. Dziecko zniknęło, mogło zostać wykorzystane do rytuałów

Wstrząsająca sprawa, która poruszyła opinię publiczną w Republice Południowej Afryki i na całym świecie, doczekała się finału w sądzie. Matka sześcioletniej Joshlin Smith, Kelly Smith, została skazana na dożywocie za udział w handlu ludźmi – a dokładnie, za sprzedaż własnej córki. Wyrok usłyszeli także jej partner Jacquen Appollis oraz znajomy Steveno van Rhyn. Dziewczynki do dziś nie odnaleziono. Według ustaleń sądu, Kelly Smith przekazała swoją córkę lokalnemu uzdrowicielowi, znanemu jako sangoma, za 20 tysięcy randów – czyli równowartość około 4 tys. zł. Wstrząsające zeznania jednego ze świadków ujawniły, że dziecko miało być „pożądane” przez szamana z powodu koloru oczu i skóry. Śledczy podejrzewają, że dziewczynka mogła zostać wykorzystana do praktyk rytualnych – procederu, który mimo nowoczesnych czasów nadal ma miejsce w niektórych afrykańskich społecznościach.

„Nie ma żadnych okoliczności łagodzących”. Matka uzależniona od narkotyków

Sędzia Nathan Erasmus nie pozostawił złudzeń. W uzasadnieniu wyroku powiedział, że uzależnienie od narkotyków – o którym wspominali obrońcy – nie stanowi żadnego usprawiedliwienia dla tego, co się wydarzyło. – Nie znajduję niczego, co mogłoby stanowić okoliczność łagodzącą. To jedna z najokrutniejszych zbrodni, z jakimi miałem do czynienia – stwierdził. Poza wyrokiem dożywotniego więzienia za handel ludźmi, cała trójka została również skazana na dodatkowe 10 lat więzienia za porwanie dziecka.

6-latka ofiarą rytualnego mordu? Do dziś nie wiadomo, co się stało

Zaginięcie Joshlin w lutym ubiegłego roku w małym miasteczku na Zachodnim Przylądku wywołało falę protestów i poszukiwań. Mieszkańcy organizowali marsze, nosili koszulki z wizerunkiem dziewczynki, wzywając władze do działania. Mimo szeroko zakrojonego śledztwa i zakrojonych na dużą skalę poszukiwań, do dziś nie udało się ustalić, co dokładnie stało się z Joshlin – czy jeszcze żyje, czy też padła ofiarą rytualnego mordu.

