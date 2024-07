Meghan Markle i Kamala Harris przejmą władzę w Ameryce?! "Wielkie wsparcie"

Co się stało 19 lipca?

Kamala Harris wprowadzi Meghan Markle do polityki? Panie nie od dziś obrzucają się komplementami

"Dzisiejszego ranka powiedziano mi, że zdobyliśmy poparcie wystarczającej liczby delegatów, aby zapewnić sobie nominację Demokratów" - powiedziała 23 lipca Kamala Harris podczas przemówienia w Wisconsin. Mówiąc do wiwatującego tłumu, potwierdziła, że jej nominacja to już czysta formalność. Szanse na prezydenturę obecna wiceprezydent ma, chociaż zbliżone do tych posiadanych przez Donalda Trumpa. Według nowego sondażu SSRS dla CNN Trump ma obecnie 49 proc. poparcia, a Harris 46 proc. Jeśli wygra kandydatka Demokratów, na politycznej scenie w USA może pojawić się obok niej pewna znana postać - Meghan Markle. Amerykańskie media przypominają polityczne ambicje żony księcia Harry'ego, która podobno marzy nawet o Białym Domu. Coś z tego będzie? Bardzo możliwe, bo Meghan Markle i Kamala Harris już nie raz obrzucały się komplementami w internecie. Jednak niepopularna, często krytykowana Markle niekoniecznie może być mile widziana u boku Harris przez jej wyborców.

Meghan Markle była "podekscytowana" perspektywą zostania przez Kamalę Harris pierwszym czarnoskórym wiceprezydentem

Zaczęło się w 2020 roku, kiedy w rozmowie z Glorią Steinem Meghan odniosła się do możliwości obsadzenia przez Kamalę Harris stanowiska wiceprezydenta. „Właściwie sercem Partii Demokratycznej były czarne kobiety, a teraz jest potencjalna wiceprezydent, która jest czarnoskóra i to jest ekscytujące” – powiedziała wtedy Steinem. Markle odpowiedziała: „Jestem bardzo podekscytowana możliwością zobaczenia tego rodzaju reprezentacji. Wiesz, według mnie, osoby dwóch ras, kiedy się dorasta, niezależnie od tego, czy to lalka, czy osoba na stanowisku, musisz spotkać się z kimś, kto w pewnym stopniu wygląda jak ty".

Kamala Harris wcześniej zachwycała się Meghan Markle w sieci. "Dziękuję, Meghan, za to mocne oświadczenie”

Kamala Harris wypowiedziała się o Markle jeszcze w 2019 roku. Udostępniła w sieci film pokazujący wywiad udzielony przez Meghan w RPA. Księżna opowiadała o niepochlebnych artykułach, jakie ukazywały się w prasie, gdy była w ciąży. „To niezwykle ważne. Musimy pamiętać, że okazywanie emocji jest oznaką siły. Meghan, jesteśmy z tobą” – napisała wówczas Harris. W czerwcu 2020 roku udostępniła z kolei film z przemowy Markle o śmierci George'a Floyda i Breonny Taylor. "Zdałam sobie sprawę, że jedyną niewłaściwą rzeczą jest nic nie mówić" - powiedziała wtedy Meghan. „Jedyną złą rzeczą, jaką można powiedzieć, jest nic nie mówić. Dziękuję, Meghan, za to mocne oświadczenie” - skomentowała film Kamala Harris.

