Meghan Markle podrywała księcia Williama?! Te oskarżenia obiegły świat

Tom Quinn w nowej książce o rodzinie królewskiej" służba w pałacu plotkowała, że Meghan Markle flirtuje z księciem Williamem

Książki o brytyjskiej rodzinie królewskiej mnożą się jak grzyby po deszczu! A każda z nich zawiera nowe plotki na temat tego, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami pałaców. Jednym z najgorętszych tematów są oczywiście Meghan Markle i książę Harry. Teraz oliwy do ognia dolał Tom Quinn. W swojej najnowszej książce zatytułowanej "Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants" ("Tak, proszę pani: sekretne życie królewskich służących") powtarza niewiarygodne plotki, które krążyły wśród służby brytyjskiej rodziny królewskiej. Informatorzy brytyjskiego pisarza twierdzą, że kiedy książę Harry i Meghan Markle byli jeszcze w Wielkiej Brytanii, niektórzy pracownicy plotkowali, że Meghan flirtuje z... księciem Williamem. Powodem było niezwykle bezpośrednie jak na brytyjskie, a zwłaszcza pałacowe standardy zachowanie ukochanej Harry'ego. Fragmenty książki cytuje "The Times".

"Napięta atmosfera wywołana całą tą czułością pogłębiła rozłam między braćmi"

"Przytulanie i całowanie w policzek podsyciło plotki wśród personelu, że Meghan flirtuje z Williamem" - pisze Tom Quinn. Jego zdaniem nie było w nich prawdy. "Oczywiście nie flirtowała, ale napięta atmosfera wywołana całą tą czułością (i wynikającymi z niej plotkami) pogłębiła rozłam między braćmi" - dodał autor. Meghan nigdy nie taiła, że zachowywała się wobec rodziny męża w taki sposób. Opisała to nawet w serialu dla Netflixa "Harry i Meghan", żaląc się, że gdy w podartych dżinsach i boso rzuciła się tulić Kate i Williama, nie okazali zachwytu, a raczej zaskoczenie. "Przedstawiłem Meg, która nachyliła się i przytuliła go, co go całkowicie wystraszyło. Cofnął się" - pisał też ksiązę Harry w swojej autobiografii "Ten drugi". "Kate, William i Charles mieli tendencję do wzdrygania się, gdy podchodziła, by ich przytulić. Meghan była w zrozumiały sposób zraniona, ponieważ wszyscy najwyraźniej przytulają każdego w Kalifornii" - pisze Tom Quinn.

