Meghan Markle powiedziała coś miłego o brytyjskiej rodzinie królewskiej! Chodzi o dwie osoby

Meghan Markle i książę Harry swoim serialem dokumentalnym dla Netflixa wypowiedzieli otwartą wojnę rodzinie królewskiej - komentują brytyjskie media z "Daily Mail" na czele. Ale chociaż nie brak w tym serialu wielu oskarżeń wobec royalsów, to są i nieliczne pozytywne wspomnienia! Meghan Markle zdobyła się przed kamerą Netflixa na parę komplementów i ciepłych słów. O kim pozytywnie wypowiedziała się żona księcia Harry'ego w serialu "Harry & Meghan"? Przede wszystkim o królowej Elżbiecie II. Podobnie jak podczas pamiętnego wywiadu dla Oprah Winfrey, Meghan porównała monarchinię do babci, kogoś, kto występował w takiej roli wobec niej. Drugą osobą jest... król Karol III. Meghan wspomina swój ślub z Harrym. Ceremonia odbyła się w 2018 roku. Do ołtarza poprowadził ją wtedy właśnie Karol. Skłócony z Meghan ojciec nie przybył, oficjalnie z powodów zdrowotnych. "Ojciec Harry'ego jest czarujący, wspierał mnie wtedy" - powiedziała Meghan Markle.

Jednak większość stwierdzeń padających w serialu to krytyka rodziny królewskiej. Książę Harry stwierdza między innymi, że on i Meghan byli lepsi niż inni royalsi w wypełnianiu swoich obowiązków, a ataki na nich wynikały z zazdrości... "Problem polega na tym, że ktoś, kto zostaje małżonkiem, powinien wspierać, a nie odwracać uwagę, tymczasem wykonuje tę pracę lepiej niż osoba będąca tam z urodzenia. To niszczy równowagę" - mówi książę Harry. Meghan z kolei twierdzi, że pewien doradca królowej Elżbiety II porównał ją do "obcego organizmu" ("foreign organism"). "To tak jak z rybką, która pływa idealnie. Jest silna, płynie w dobrym kierunku. I ten mały organizm pewnego dnia wpływa do środka. Co to takiego? To nie wygląda jak my, nie porusza się jak my. Nie podoba nam się to. Idź sobie" - mówiła Meghan, porównując się do tej rybki. To nie wszystko. Harry dodaje, że podczas negocjacji z rodziną królewską dotyczących Megxitu doszło do awantury! "To było przerażające widzieć, jak mój brat wrzeszczy na mnie, a mój ojciec mówi rzeczy, które po prostu nie są prawdą. A moja babcia cicho tam siedzi i przyjmuje to wszystko" - mówił książę, po chwili usprawiedliwiając jednak Elżbietę II poprzez stwierdzenie, że miała przecież swoją misję io swoje powinności wobec monarchii.

W zwiastunie najnowszych odcinków "Harry % Meghan" padają oskarżenia o to, że pałac specjalnie wypuszczał do prasy negatywne, w tym nieprawdziwe historie o Meghan, by uniknąć publikacji jakichś innych, niepochlebnych dla rodziny królewskiej pogłosek. Wypowiada się i Meghan, i prawnicy. "Widziałam dowody na to, że wypuszczano negatywne informacje z pałacu przeciwko Harry'emu i Meghan, by dopasować je do planów innych ludzi" - mówi w zwiastunie Jenny Afia, prawniczka gwiazd. Potem wypowiada się niejaka Lucy Fraser, podpisana jako "przyjaciółka". "Meghan została kozłem ofiarnym dla pałacu, oni wypuszczają negatywne historie o niej, by uniknąć wydrukowania innych, mniej pochlebnych historii" - twierdzi ta kobieta. O jakie "inne historie" chodzi? W poprzednim zwiastunie Harry powiedział, że "nie mieli problemu z tym, by kłamać w celu ochrony mojego brata". Może więc chodzić o coś związanego z księciem Williamem.

Harry's all out war on William and Charles: William accused of 'screaming and shouting' at his request to be 'half in, half out' of The Firm and accuses his father of lying at 'Sandringham summit' https://t.co/uEpKN1De49 pic.twitter.com/CEr9UhPlH9— Daily Mail Online (@MailOnline) December 15, 2022

Describing Prince Charles as "charming," Meghan says, "So I asked him to walk me down the aisle and he said yes." pic.twitter.com/TceSc29KDE— Patricia Treble (@PatriciaTreble) December 15, 2022

