Meghan Markle powiedziała TO do księżnej Kate! William zareagował ostro

Awantura między Meghan Markle a Williamem ujawniona! "Zabierz palec z mojej twarzy!"

Konflikt Meghan Markle i księcia Harry'ego z resztą brytyjskiej rodziny królewskiej zaostrza się. Już 10 stycznia ma ukazać się autobiografia Harry'ego zatytułowana "Spare" czyli "Zapasowy". Mnożą się medialne przecieki na temat treści książki. Wiele fragmentów jest rzeczywiście sensacyjnych. Kolejne informacje na temat treści autobiografii pochodzą z Hiszpanii, gdzie książka już się ukazała. Harry opisał pewną awanturę, do której doszło, gdy Kate i William zaprosili ich do swoich apartamentów w Pałacu Kensington. W pewnym momencie William wściekł się z powodu czegoś, co wcześniej Meghan powiedziała do Kate. Otóż gdy Kate była w ciąży, zapomniała o czymś, zaś Markle skomentowała ten fakt, mówiąc, że to zapewne z powodu hormonów. Użyła sformułowania "baby brain", którym potocznie określa się rozkojarzenie występujące niekiedy u ciężarnych kobiet. "To niegrzeczne, Meghan. Takich rzeczy się tu nie robi" - miał powiedzieć William. "Jeśli nie masz nic przeciwko, zabierz swój palec z mojej twarzy" - miała odparować Meghan, tłumacząc przy tym, co miała na myśli. "Nie jesteśmy tak blisko, by rozmawiać o moich hormonach" - odrzekła Kate. Pokłócone książęce pary po tej wymianie zdań rozstały się...

Książę William pobił księcia Harry'ego? Sensacyjna treść autobiografii "Spare"

Z kolei według Guardiana książę Harry w swojej mającej ukazać się lada dzień autobiografii opisał, jak książę William... fizycznie go zaatakował, w wyniku czego Harry odniósł nawet obrażenia. Do ataku Williama na brata miało dojść podczas kłótni o Meghan Markle. William powiedział szczerze młodszemu bratu, co myśli o jego narzeczonej, nazywając ją "trudną, niegrzeczną i złośliwą". Harry uniósł się i zarzucił bratu, że powtarza to, co piszą gazety, a nastepnie podał mu szklankę wody, chcąc, by William ochłonął. "On odstawił wodę, obrzucił mnie kolejnym wyzwiskiem i rzucił się na mnie. To wszystko zdarzyło się tak szybko. (...) Złapał mnie za kołnierz, zrywając mój naszyjnik, i powalił mnie na podłogę. Wylądowałem na misce psa, która pękła pod moimi plecami, a jej kawałki poraniły mnie. Leżałem tam przez chwilę, oszołomiony, a potem wstałem i powiedziałem mu, żeby wyszedł" - napisał Harry. Jak dodaje, potem brat go przeprosił.

‘We are not close enough for you to talk to me about my hormones’Kate and Meghan’s raging ‘baby brain’ bust-up 🗞️ @KateManseyhttps://t.co/uRW5IBS9Na— The Mail+ (@mailplus) January 6, 2023

