Meghan Markle ucieknie na Karaiby?! "Nawet bez Harry'ego"

Meghan Markle i książę Harry przeżywają trudne chwile. Po licznych publicznych oskarżeniach wobec brytyjskiej rodziny królewskiej ich popularność spada, a spora część zarówno Brytyjczyków, jak i Amerykanów wcale nie dała się przekonać, że to oni są ofiarami, a pałac oprawcami. Mało tego! Książę Harry w telewizji zażądał od rodziny przeproszenia Meghan, ale jak podaje "Daily Mail" powołując się na osoby zbliżone do króla Karola III, przeprosin nie będzie, zaś w relacjach Harry'ego z rodziną zapanował pat. Meghan jest z tego wszystkiego bardzo niezadowolona. Chciała przeprosin, ale ich nie dostanie. "Uważa, że to wszystko bardzo egoistyczne. Wini za to króla, ale częściowo także Harry'ego" - twierdzi w rozmowie z "New Idea" osoba bliska rodzinie królewskiej. Sytuację pogarsza zamieszanie wokół koronacji Karola III, która odbędzie się 6 maja, w dniu urodzin Archiego, syna Meghan i księcia.

Meghan Markle planuje rajskie urodziny Archiego! Syn księcia Harry'ego w maju kończy cztery lata

Nadal nie napłynęło oficjalne zaproszenie, a książęca para nie zdecydowała, czy je w ogóle przyjmie. Według "New Idea" Meghan nie wyobraża sobie, by w takim dniu miała zostać sama w domu i urządzić dziecku skromniejsze przyjęcie. Postanowiła uciec z Kalifornii na Karaiby! Podobno to tam zamierza czmychnąć przed koronacyjnym zamieszaniem i obchodzić na rajskich wyspach czwarte urodziny syna wraz z małą Lilibet (2 l.) i matką Dorią. Nawet jeśli Harry zdecyduje się być w tym czasie na koronacji, ona nie zamierza zostać w domu. Chce wyprawić Archiemu urodziny marzeń na Karaibach. "Ma tylko nadzieję, że Harry też tego chce" - dodaje źródło w rozmowie z "New Idea".

