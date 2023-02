Ważna decyzja króla Karola III. Nie pozostawił złudzeń księciu Harry'emu i Meghan Markle

Król Karol III nie przeprosi młodszego syna i jego żony. Żądali tego Książę Harry i Meghan Markle. "Jest nadal wiele żalu"

Książę Harry i Meghan Markle uważają się za ofiary brytyjskiej rodziny królewskiej. W programach telewizyjnych, autobiografii Harry'ego i licznych wywiadach przekonują, że krytyka, z jaką spotkali się w mediach, była inspirowana przez pałac i przez niego zmanipulowana. Uważają, że należą im się przeprosiny. "Oczekuję sprawiedliwości. Oraz przeprosin dla mojej żony" - stwierdził Harry w rozmowie z The Daily Telegraph. Ale te żądania nie zostaną spełnione - ujawnia w "Daily Mail" źródło bliskie rodzinie królewskiej. Podobno w pałacowych relacjach rodzinnych nadal panuje "toksyczny pat i niechęć". "Rozmowy między nimi [royalsami a Sussexami] nadal są możliwe i mogą zacząć się w najbliższych tygodniach, ale mam pewność, że poczekają długo na przeprosiny. Jest nadal wiele żalu spowodowanego tym, co zrobił Harry" - ujawnia źródło.

Harry do rodziny królewskiej: "Chciałbym usiąść z wami, by porozmawiać w odpowiedni sposób, bo oczekuję sprawiedliwości. Oraz przeprosin dla mojej żony"

Harry słowa o oczekiwaniu przeprosin wypowiedział w styczniu w rozmowie z Bryony Gordon z The Daily Telegraph. Nieoczekiwanie stwierdził, że to, co już ujawnił w swojej książce "Spare", to wierzchołek góry lodowej i tak naprawdę ma o wiele więcej, o wiele bardziej sensacyjnego materiału. Co miał na myśli? "Powiem tak, to mogłyby być dwie książki" - stwierdził Harry, dodając, że do 400 stron "Spare" mógłby dodać kolejnych 400. "Ale są takie rzeczy, które się wydarzyły, zwłaszcza między mną a ojcem, że nie chcę, by świat się o tym dowiedział. Bo nie sądzę, by oni kiedykolwiek mi wtedy wybaczyli. Teraz możesz powiedzieć, że i tak mi nie wybaczą. Ale ja widzę to w taki sposób - mogę wybaczyć wam wszystko, co zrobiliście i chciałbym usiąść z wami, by porozmawiać w odpowiedni sposób, bo oczekuję sprawiedliwości. Oraz przeprosin dla mojej żony" - powiedział wtedy Harry.

