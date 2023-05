Meghan Markle ujawniła TO na swoim blogu! Wielu jest w szoku

Fani odkopali sensacyjne fragmenty bloga Meghan Markle! Żona księcia Harry'ego pisała o swoim życiu zaskakujące rzeczy

Zanim Meghan Markle w lipcu 2016 roku poznała księcia Harry'ego, była średnio znaną aktorką, popularną głównie dzięki roli przebojowej Rachel w serialu Suits. Poza grą w serialach i filmach Meghan Markle zajmowała się też prowadzeniem internetowego bloga. The Tig był zbiorem ładnych zdjęć i opisów restauracji, przepisów kulinarnych czy prywatnych zwierzeń aktorki. Gdy w 2017 roku oficjalnie zaręczyła się z księciem Harrym, musiała zamknąć The Tig, ponieważ etykieta zabrania pracującym członkom rodziny królewskiej aktywności w mediach społecznościowych czy reklamowania różnych produktów. Dziś Meghan od trzech lat mieszka już z mężem i dziećmi w USA, a rodzina królewska to dla niej tylko temat do rozmów z mediami, ale nie reaktywowała swojego bloga. Mimo to jego fani do dziś przechowują stare screeny i fragmenty, by od czasu do czasu odkopać co bardziej soczyste fragmenty...

Meghan Markle dziś jest milionerką. Trudno uwierzyć, ile pieniędzy miała na koncie 10 lat temu!

Niedawno zrobiło się głośno o pewnym przypomnianym przed laty fragmencie The Tig, w którym Meghan Markle cieszyła się ze zrobienia kariery w branży filmowej i porównywała ówczesną sytuację z wcześniejszą, o wiele bardziej niepewną. W 2016 roku pisała, że zaledwie 10 lat wcześniej "miała tylko 4o dolarów na koncie". Dziś Meghan jest milionerką i żoną księcia. "Ledwo mogłam załapać się na casting, a moje grono przyjaciół było jeszcze mniejsze" - pisała aktorka na The Tig. Fani przypominają też inne fragmenty, mówiące o mało królewskich zwyczajach Meghan. "Przebiec maraton. Przestać obgryzać paznokcie. Przestać przeklinać. Na powrót nauczyć się francuskiego. To są moje doroczne postanowienia noworoczne. Maraton się nie wydarzył. Przekleństwa pojawiają się, gdy jestem przepracowana lub czuję się wesoło po paru drinkach" - pisała beztrosko Meghan Markle. Kto wie, może wróci do blogowania?

