Meghan Markle w Europie! Nigdzie nie widać księcia Harry'ego

Meghan Markle na Paryskim Tygodniu Mody. Żona księcia Harry'ego sama w Paryżu

Meghan Markle od pewnego czasu rzadko bywa tam, gdzie zbiera się śmietanka towarzyska. Oscarowe gale czy wielkie filmowe premiery nie są raczej miejscami, gdzie można ją teraz zobaczyć. Dlatego nikt nie spodziewał się wizyty żony księcia Harry'ego na Paryskim Tygodniu Mody, a jednak Meghan Markle pojawiła się tam! W ekscentrycznej, obszernej białej kreacji wkroczyła na salony niby nigdy nic. Przywitała się czule ze sławną dyrektor „Vogue” Anną Wintour, a także z australijskim reżyserem Bazem Luhrmannem i z włoskim projektantem Pier Paolo Picciolim, dyrektorem kreatywnym Balenciagi. Księżna była wcześniej stałą bywalczynią tygodni mody w Nowym Jorku i Toronto, gdy pracowała jako aktorka w serialu „Suits”. Od tego czasu, jak wiemy, wiele się w jej życiu z zmieniło. Tym razem podróżowała bez męża, księcia Harry’ego, który najwyraźniej został w rezydencji w Kalifornii z dwójką dzieci, Archiem i Lilibet.

Paryski Tydzień Mody. Tam chce być każda modna celebrytka

Paryski Tydzień Mody (ang. Paris Fashion Week) to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie mody, które odbywa się dwa razy do roku w Paryżu – w lutym/marcu i we wrześniu/październiku. To tutaj największe domy mody i projektanci prezentują swoje najnowsze kolekcje, zarówno na sezon wiosna/lato, jak i jesień/zima, dla nadchodzącego sezonu. Tydzień Mody w Paryżu jest organizowany przez Fédération de la Haute Couture et de la Mode, stowarzyszenie zrzeszające prestiżowe domy mody. Organizowane są zarówno pokazy haute couture – ekskluzywne, ręcznie szyte kolekcje dla wąskiej grupy klientów i mediów, jak i ready-to-wear (pret-à-porter) – kolekcje gotowe do noszenia, przeznaczone dla szerokiej publiczności i sklepów. Na Paris Fashion Week regularnie prezentują się takie marki jak Chanel, Dior, Louis Vuitton, Balenciaga, Saint Laurent czy Givenchy.

Meghan Markle Makes Paris Fashion Week Debut In Balenciaga https://t.co/j1CzUrpdhg pic.twitter.com/xigzGlbPGN— TMZ (@TMZ) October 4, 2025

