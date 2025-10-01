Tydzień Mody w Paryżu to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży mody. Na pokazach największych marek pojawiają się przedstawiciele światowej elity, projektanci, redaktorzy najważniejszych magazynów i oczywiście gwiazdy kina czy muzyki. To właśnie tam, wśród takich ikon jak Madonna, Zendaya czy Hailey Bieber, można było zobaczyć również polskie nazwiska. Obok stałej bywalczyni Anji Rubik czy Grażyny Torbickiej, na francuskich salonach błyszczała także Małgorzata Kożuchowska. Wyglądała obłędnie!

Zobacz też: Małgorzata Kożuchowska podbiła festiwal w Gdyni. Wyglądała absolutnie bosko! Wszyscy patrzyli tylko na nią

Małgorzata Kożuchowska zachwyciła w Paryżu

Dla aktorki był to wyjątkowy moment, pierwszy raz w życiu uczestniczyła w paryskim Fashion Weeku. Małgorzata Kożuchowska, znana z nienagannego stylu i elegancji, pojawiła się tam na zaproszenie luksusowego warszawskiego domu towarowego. Sama przyznała w mediach społecznościowych, że ten debiut był dla niej spełnieniem modowego marzenia.

Mój pierwszy Fashion Week w Paryżu! Lepiej późno, niż wcale. I’m excited! - można było przeczytać w sieci.

Stylizacja aktorki idealnie wpisała się w klimat paryskiej elegancji. Gwiazda wybrała elegancką sukienkę od The Mannei - marki stworzonej przez Sarę Boruc, żonę Artura Boruca. Do tego dopasowała welurową marynarkę, skórzane rękawiczki oraz niewielką kopertówkę, tworząc look, który zachwycił zarówno fanów w Polsce, jak i gości wydarzenia. Bordowy odcień, który w tym sezonie króluje na wybiegach, podkreślił urodę i wyczucie stylu Kożuchowskiej.

Kożuchowska od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek w kraju, a także jedną z najlepiej ubranych. Gwiazda od lat prezentuje nienaganny styl i elegancję. Również i tak stało się w Paryżu.

Zobacz też: Małgorzata Kożuchowska tak odważna jeszcze nie była! Te fotki GRZEJĄ w chłodny dzień

Zobacz naszą galerię: Pierwszy raz i od razu hit! Kożuchowska olśniła w bordowej kreacji

Sonda Czy uważasz, że Małgorzata Kożuchowska wygląda dobrze bez makijażu? Tak Nie Nie mam zdania