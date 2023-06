Miedwiediew zaatakował Bidena. Tak CHAMSKO o prezydencie USA nie mówił jeszcze nikt

W ubiegłym tygodniu Aleksander Łukaszenka poinformował, że rosyjskie pociski jądrowe zaczęły przybywać na tereny Białorusi. W rozmowie z rosyjską propagandystką Olgą Skabiejewą prezydent Białorusi miał z dumą oświadczyć, że moc broni, która dotarła już do jego kraju, jest trzy razy większa niż pocisków, które spadły w 1945 roku na Hiroszimę i Nagasaki. Jak przekonywał Łukaszenka, będą one rzekomo w stanie w jednej chwili pozbawić życia aż milion osób. - To całkowicie nieodpowiedzialne - ocenił Biden w czasie rozmowy z dziennikarzami przed wylotem do Filadelfii na pierwsze oficjalne spotkanie w ramach kampanii prezydenckiej.

Ten komentarz prezydenta USA mocno nie spodobał się Dmitrijowi Miedwiediewowi, który poświęcił mu wpis w sieci. Zaczął go od słów o "starym i zgniłym kikucie". Zasugerował też, że Biden, czyli "człowiek, który ma w rękach najsilniejszą broń nuklearną", nie jest zdatny do podejmowania ważnych decyzji. - Cierpiący na demencję, pogrążony w rodzinnej korupcji i ubiegający się o reelekcję na prezydenta Stanów Zjednoczonych, bez wahania zadeklarował: rozmieszczenie rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi jest całkowicie nieodpowiedzialne. I to pomimo faktu, że amerykańska broń jądrowa jest rozmieszczona w Europie w Niemczech, Belgii, Holandii, Włoszech i Turcji. I to nie jest taktyczna broń jądrowa, ale amunicja lotnicza - grzmiał. Dodał, że "to prawdziwa plaga" i podkreślił, że "ten mężczyzna trzyma w rękach broń nuklearną".

Na końcu wpisu wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej dodał słowa "Boże, chroń królową…". Nawiązał tym samym do piątkowego wystąpienia Joe Bidena na temat dostępu do broni, który pożegnał się z publicznością zaskakującymi słowami "God Save the Queen, man" (pol. Boże chroń królową, człowieku).

