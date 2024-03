"Mięsożerna choroba" atakuje! Aż 30 proc. zakażonych umiera

Narodowy Instytut Chorób Zakaźnych (NIID) w Tokio przekazał porażające wieści. W 2023 r. w tym kraju odnotowano rekordową liczbę zakażeń tą bakterią, bo 941. Wiele jednak wskazuje na to, że w tym roku może być jeszcze gorzej, biorąc pod uwagę, że od początku br. odnotowano już 378 przypadków. STSS jest rzadką chorobą, która ma bardzo wysoki poziom śmiertelności, bo aż 30 proc. Liczba przypadków STSS w Japonii drastycznie wzrosła po pandemii COVID-19; do 2020 r. ich liczba nie przekraczała 200 rocznie. W Polsce też odnotowano wzrosty zakażeń po pandemii z paru przypadków rocznie do 100 w 2022 r. - przekazywała swego czasu Polska Agencja Prasowa.

STSS - objawy i sposób rozprzestrzeniania

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) wyjaśnia, że paciorkowiec grupy A (GAS), wywołujący STSS, jest rodzajem bakterii występującej w gardle oraz na skórze i u większości ludzi nie powoduje żadnych objawów. Może jednak powodować szereg różnych chorób nosa, gardła i płuc. Jak można się zarazić? Bakteria jest rozprzestrzeniana przez kaszel, kichanie i kontakt fizyczny ze skórą. Osoby, będące nosicielami bakterii, mogą nie mieć żadnych objawów, ale mogą ją przenosić, tak samo jak osoby, które zachorowały. Dlaczego jest nazywana "mięsożerną"? Bo u niektórych chorych prowadzi do martwicy tkanki łącznej pokrywającej mięśnie.

Groźna bakteria w Japonii. Jest apel

Najgorzej jest w Japonii, która z uwagi na lawinowy wzrost zachorowań, wystosowała do obywateli apel, przypominając o konieczności zachowania podstawowej higieny i środków ostrożności stosowanych podczas pandemii. Skąd ten nagły wzrost zachorowań? To nie jest do końca jasne, jednak "jedną z przyczyn jest zniesienie restrykcji pandemicznych" - powiedział w rozmowie z "The Guardian", Ken Kikushi, zajmujący się chorobami zakaźnymi profesor jednego z tokijskich uniwersytetów. "Przejście COVID-19 może zmienić podatność na niektóre mikroorganizmy. Należy wyjaśnić cykl infekcji ciężkich inwazyjnych chorób paciorkowcowych i natychmiast je opanować" - dodał.

Qué es la bacteria Stss, la "enfermedad carnívora" que azota a Japón https://t.co/xnNqd1V9Cy ✨— La Patilla (@la_patilla) March 20, 2024