Mocne oskarżenia wobec Clintonów! Chodzi o Epsteina

Ghislaine Maxwell uhonorowana na konferencji Clintonów w 2013 roku, lata po ujawnieniu zarzutów o udział w przestępstwach Jeffreya Epsteina

Była wpływowa i bogata, dziś siedzi za kratkami. Ghislaine Maxwell w 2022 roku została skazana na 20 lat więzienia za handel nieletnimi w celu wykorzystania seksualnego oraz udział w procederze wykorzystywania seksualnego nieletnich przez amerykańskiego pedofila Jeffreya Epsteina. Werbowała, przygotowywała, a czasami nawet sama wykorzystywała dziewczęta, z których miały tylko 14 lat. Wyrok zapadł trzy lata temu, ale oskarżenia wobec Maxwell padały już kilkanaście lat wcześniej. W 2009 roku Virginia Giuffre pozwała ją do sądu, twierdząc, że została przez nią zwerbowana w celach seksualnych jako 17-latka. Sprawa była szeroko opisywana w amerykańskich i brytyjskich mediach, a w 2011 r. doradcy Billa Clintona mieli zadecydować o usunięciu Maxwell z listy gości na wydarzeniach związanych z byłym prezydentem. Co więcej, nazwisko byłego prezydenta USA przewijało się często w tekstach o aferze Epsteina. Bill Clinton gościł nawet przestępcę w Białym Domu i to kilkanaście razy. Jak teraz ujawnia CNN, to wszystko nie powstrzymało Clintonów przed ponownym wciągnięciem Ghislane Maxwell do swojego kręgu - i to w naprawdę zdumiewający sposób.

Według CNN obecność Maxwell na konferencji musiała być zatwierdzona przez Billa lub Hillary Clinton

Nowe materiały ujawnione przez CNN wskazują, że Ghislaine Maxwell była honorowym gościem prestiżowej konferencji Clinton Global Initiative (CGI) we wrześniu 2013 roku. Na nagraniach z konferencji widać, jak Maxwell, reprezentująca założoną przez siebie, nieistniejącą obecnie organizację TerraMar Project, wstaje z miejsca i jest oklaskiwana podczas lunchu poświęconego ochronie oceanów. Jej obecność na liście osób z bezpłatnym wstępem miała – według źródła CNN – wynikać z rekomendacji jednego z Clintonów. W 2013 r. TerraMar złożyła w CGI zobowiązanie dotyczące wspierania działań na rzecz ochrony oceanów w ramach agendy ONZ. Udział w programie „Commitment to Action” uchodził za wyróżnienie, które dawało organizacjom prestiż i wiarygodność. W momencie, gdy Maxwell była wyróżniana przez CGI, jej nazwisko od kilku lat pojawiało się w kontekście zarzutów związanych z Epsteinem.

Rzecznik Clintonów: "Jak powtarzamy od lat, Clintonom nic nie wiadomo o przestępstwach Epsteina"

Co na to CGI? Rzecznik Fundacji Clintona przekonuje, że decyzje o zaproszeniach podejmowano na szczeblu pracowników, a w wydarzeniu uczestniczyło wówczas ponad 600 osób z darmowym wstępem. – To była konferencja charytatywna sprzed 12 lat, na której pojawiły się tysiące ludzi. Jak powtarzamy od lat, Clintonom nic nie wiadomo o przestępstwach Epsteina – oświadczył przedstawiciel byłego prezydenta. Ale Ghislaine Maxwell przez lata utrzymywała bliskie kontakty z rodziną Clintonów. Współorganizowała zbiórki funduszy dla Hillary Clinton w 2007 roku, pojawiała się na wydarzeniach Fundacji Clintona, a nawet uczestniczyła w ślubie Chelsea Clinton w 2010 r. Maxwell sama twierdzi, że to ona poznała Billa Clintona z Epsteinem i umożliwiła mu korzystanie z jego prywatnego samolotu. Nowe ustalenia CNN pojawiają się w momencie wzmożonego zainteresowania sprawą Epsteina i jego powiązaniami. Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów wezwała Billa i Hillary Clintonów do złożenia zeznań w tej sprawie w październiku.

