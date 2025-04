Modlitwy za papieża na całym świecie. "Symfonia Miłosierdzia" w Krakowie

Papież Franciszek był prorokiem? "Na jego pogrzebie to wołanie nie cichnie"

Modlitwy, czuwania, nabożeństwa i koncerty. Na całym świecie odbywają się uroczystości na cześć papieża Franciszka

Pogrzeb papieża Franciszka odbył się dziś, 26 kwietnia. Podczas uroczystości trumna z ciałem Ojca Świętego trafiła z bazyliki św. Piotra w Watykanie do bazyliki Matki Boskiej Większej w Rzymie, gdzie przygotowano dla papieża grób w jednej z naw. Chociaż uroczystości już za nami, to na całym świecie wierni nadal modlą się za Ojca Świętego. Jak informuje Vatican News, nie tylko w Watykanie, ale i w Azji czy w Krakowie ludzie tłumnie gromadzą się, odmawiając modlitwy i uczestnicząc w wydarzeniach związanych z pożegnaniem papieża. Także w takich krajach, jak Bahrajn, Pakistan czy Timor Wschodni odbyły się modlitewne czuwania i nabożeństwa. Vatican News zwraca uwagę na wielki koncert w Krakowie z udziałem 200 artystów z 16 krajów świata. Modlitewno – muzyczne czuwanie odbyło się pod hasłem "Symfonia Miłosierdzia". „Ojciec Święty Franciszek poruszył nasze serca i wezwał nas do działania. Jego świadectwo Miłosierdzia stało się dla nas inspiracją, aby w Roku Jubileuszu Nadziei odpowiedzieć na nie modlitwą - Symfonią Miłosierdzia” – mówi Jan Mrowca, główny organizator.

Papież Franciszek nie żyje. Zmarł w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia

Papież Franciszek nie żyje - te tragiczne doniesienia obiegły świat w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia. Ojciec Święty odszedł rano, choć jeszcze poprzedniego dnia błogosławił wiernych z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. Jak ujawnił Watykan, przyczyną śmierci Ojca Świętego były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Papież został pochowany 26 kwietnia, w sobotę, konklawe odbędzie się między 5 a 10 maja. Udział w pogrzebie wzięło niemal 170 delegacji, przybyli m.in. prezydent Polski Andrzej Duda, prezydent USA Donald Trump, prezydent Francji Emmanuel Macron.

Mass and prayer vigil for Pope Francis in Timor-Leste.The Pope visited the small Southeast Asian island nation, one of the most Catholic in the world, last year.📸 Ministerio Estatal pic.twitter.com/jHiQNASFqp— Vatican News (@VaticanNews) April 26, 2025

i Autor: SE

QUIZ. „RZ” czy „Ż” Potrafisz zapisać poprawnie najtrudniejsze słowa? Pytanie 1 z 10 Która litera uzupełni słowo: ko_uch? RZ Ż Następne pytanie