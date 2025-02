Na placu Świętego Piotra modlono się za zdrowie papieża Franciszka

Modlitwie z udziałem setek wiernych przewodniczył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin. Na początku czuwania podkreślił: "Od 2 tys. lat lud chrześcijański modli się za papieża, gdy znajduje się w niebezpieczeństwie lub jest chory. Także w tych dniach, odkąd Ojciec Święty przebywa w Poliklinice Gemelli, żarliwa modlitwa wznoszona jest za niego do Boga wśród wiernych i wspólnot chrześcijańskich na całym świecie".

- Od dzisiejszego wieczoru także my chcemy przyłączyć się do tej modlitwy, tu w jego domu odmawiając różaniec - dodał sekretarz stanu.

We wprowadzeniu do modlitwy za Franciszka kardynał Parolin powiedział: "Zawierzamy go wstawiennictwu Najświętszej Maryi. Niech wspiera go w momencie choroby i próby i pomoże mu szybko odzyskać zdrowie".

W Watykanie zapowiedziano, że modlitwy o zdrowie papieża odbywać się będą każdego wieczoru.

Papież Franciszek od 14 lutego przebywa w Klinice Gemelli. Papież ma obustronne zapalenie płuc. Do znacznego pogorszenia stanu zdrowia 88-letniego papieża doszło w dziewiątym dniu jego pobytu w szpitalu. W sobotę podano, że Franciszek miał długi kryzys oddechowy, wymagający podania dużych ilości tlenu.

W poniedziałek (24.02) pojawiła się informacja, że "stan kliniczny papieża Franciszka jest krytyczny, ale zanotowano lekką poprawę".

Urodzony w Buenos Aires (Argentyna) Jorge Mario Bergoglio został wybrany na papieża 13 marca 2013 roku. Wybrał imię Franciszek. Zanim został papieżem, pełnił funkcję arcybiskupa metropolity Buenos Aires.