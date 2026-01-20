Nagle gruchnęły wieści o Meghan Markle. To już koniec

Program kulinarny Meghan Markle dla Netflixa zostanie zakończony po dwóch sezonach

A jednak nic z tego nie wyszło! Zaledwie rok temu miała miejsce premiera "With Love, Meghan", programu kulinarnego Meghan Markle produkowanego dla Netflixa. W pierwszym i drugim sezonie żona księcia Harry'ego na ekranie gotowała i przyjmowała gości, kroiła warzywa, wznosiła toasty i uchylała rąbka tajemnicy, wyznając na przykład, że to Harry pierwszy wyznał jej miłość. Miał być hit, ale program najwyraźniej nie spełnił oczekiwań szefów streamingowego giganta. Serial zajął dopiero 383. miejsce wśród wszystkich produkcji Netflixa, z 5,3 milionami wyświetleń na całym świecie w pierwszej połowie 2025 roku. Jak zdradził chcący zachować anonimowość informator portalowi Page Six, projekt nie będzie kontynuowany: „Program nie powróci jako serial. Rozmawiano o specjalnych programach świątecznych, ale na razie nic nie jest w przygotowaniu”. Wszystko ma się zakończyć na dwóch sezonach.

Meghan Markle skupi się na swojej firmie As Ever. Można u niej kupić świeczki za 240 złotych

Inne źródło podało, że Meghan skupi się na swojej firmie As Ever. To internetowy sklep, w którym żona księcia Harry'ego sprzedaje firmowane przez siebie marmolady, kwiatki do posypywania ciasteczek, herbaty ziołowe, świeczki zapachowe i tym podobne akcesoria. Przykładowo w ofercie świątecznej znalazły się dwie świece: No. 519, odnosząca się do daty ślubu Meghan i księcia Harry’ego (19 maja 2018 roku), oraz No. 084, której numer symbolizuje urodziny księżnej (4 sierpnia). Każda z nich kosztuje 48 funtów – czyli ponad 240 złotych.

Meghan Markle’s ‘With Love, Meghan’ won’t return for third season on Netflix: sources https://t.co/Vjm3XFdcot pic.twitter.com/LKSG5BUEaY— Page Six (@PageSix) January 19, 2026

