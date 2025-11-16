Najdroższa modelka nową dziewczyną Bonda? Kompletne zaskoczenie!

Plotki głoszą, że Kendall Jenner może zostać następną dziewczyną Bonda w filmie o Agencie 007

Kendall Jenner (30 l.) z rodu Kardashianów od paru lat jest najlepiej opłacaną pięknością w swojej branży. Zarabia około 40 milionów dolarów rocznie. Niedawno najdroższa modelka świata wyznała jednak, że marzy jej się zmiana branży. W rozmowie z magazynem Vogue Jenner ujawniła, że coraz mocniej odczuwa potrzebę zmiany. „Przysięgam, że rzucę wszystko i zajmę się projektowaniem domów. Nie żartuję” – powiedziała w wywiadzie udzielonym razem z Gigi Hadid. Ale projektowanie domów może przegrać z... aktorstwem! Najnowsze plotki głoszą, że to właśnie Kendall Jenner może zostać nową dziewczyną Bonda. Najdroższa modelka świata znalazła się na liście faworytek do głównej roli kobiecej w kolejnym filmie z serii o Jamesie Bondzie. Jak podaje serwis "The Celeb Post", bukmacherzy typują ją na to stanowisko. Film ma się pojawić w kinach 2027 roku, obsada jest jeszcze tajemnicą. Trzeba jednak pamiętać, że plotki o tym, kto będzie następnym Bondem i następną dziewczyną Bonda zawsze mnożą się jak szalone i trzeba traktować je z przymrużeniem oka.

ZOBACZ TEŻ: Kim Kardashian pozwana! Chodzi o słynną taśmę i matkę

Kim jest Kendall Jenner? Ile zarabia? Z kim się spotyka?

Kendall Jenner od paru lat jest najdroższą modelką świata. Członkini rodu Kardashianów zarabia około 40 milionów dolarów rocznie i raz po raz pojawia się w nowych kampaniach reklamowych. Równie wiele mówi się o życiu miłosnym najlepiej opłacanej modelki na świecie. W 2022 roku mówiło się o tym, że Kendall Jenner nadal spotyka się z koszykarzem Devinem Bookerem. Potem gwiazda ze sportowców przerzuciła się na raperów, ale wygląda na to, że i to już przeszłość. Niedawno rozstała się z Bad Bunnym i obecnie jest singielką, choć plotkuje się, że mogła wrócić do Devina Bookera.