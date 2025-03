Najdziwniejsze oscarowe stroje w dziejach?! Nie zgadniesz, co miała na plecach Ariana Grande

Co po śmierci papieża? "Próbują go budzić, potem niszczą sygnet". Chowają go w trzech trumnach

Najdziwniejsze oscarowe kreacje 2025. Ariana Grande, Cynthia Erivo i inni. Kto ubrał się najlepiej, a kto zaskoczył modowym gustem?

97. gala oscarowa już za nami! Po emocjonującej nocy znamy już największych wygranych i przegranych. Jak co roku, co najmniej równie wielkie emocje, co lista laureatów, budzą rankingi najlepiej i najgorzej ubranych gwiazd na czerwonym dywanie. W tym roku miłośnicy wielkiej mody mogli mówiąc o prawdziwej uczcie dla oka. Niektóre gwiazdy stanęły na wysokości zadania, prezentując naprawdę eleganckie stroje. Demi Moore w Armani Privé może traktować komentarze po ceremonii jak nagrodę pocieszenia, bo statuetki wbrew swoim oczekiwaniom nie dostała. Elle Fanning wyglądała dostojnie w kreacji Givenchy z modną wstążką. Halle Berry dosłownie olśniewała w sukni Christian Siriano. Było wiele kreacji ekscentrycznych! Timothée Chalamet nie wszystkim spodobał się w żółtym garniturze Givenchy, Cynthia Erivo w czarnej sukni Louis Vuitton wyglądała jak własna postać z "Wicked". Sarah Paulson na oscarowej imprezie Vanity Fair przyszła w kreacji wyglądającej trochę jak kamizelka ratunkowa lub wielki śpiwór. Whoopie Goldberg sprawiała wrażenie ubranej w galowy płaszcz przeciwdeszczowy. Na czerwonym dywanie brylowała Ariana Grande w kreacji Schiaparelli, by potem szokować zupełnie inną kreacją, już podczas koncertu. Wtedy weszła na scenę w czerwonej sukni, a gdy widzowie spojrzeli na plecy piosenkarki i aktorki, nie mogli uwierzyć własnym oczom. Blisko szyi celebrytki wszyto w suknię czerwony but na wysokim obcasie.

OSCARY 2025. LISTA LAUREATÓW. KTO WYGRAŁ?

Najlepszy film: "Anora" - Alex Coco, Samantha Quan, Sean Baker Najlepszy reżyser: Sean Baker - "Anora" Najlepsza aktorka w roli głównej - Mikey Madison - "Anora" Najlepszy aktor w roli głównej - Adrien Brody - "The Brutalist"Najlepsza aktorka w roli drugoplanowej - Zoe Saldana - "Emilia Pérez"Najlepszy aktor w roli drugoplanowej - Kieran Culkin - "Prawdziwy ból"Najlepszy film międzynarodowy - "I'm Still Here" (Brazylia) Najlepsza muzyka do filmu - Daniel Blumberg - "The Brutalist"Najlepsza piosenka - Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard - "El Mal" z filmu "Emilia Pérez"

the shoe on the back is crazy #Oscars pic.twitter.com/pKo6BOrXEf— Ariana Grande Spotify Data (@AGSpotifyData) March 3, 2025

Would like to thank my eyes for allowing me to see Cynthia Erivo's #Oscars look 🤩 pic.twitter.com/bYPHPyP0J0— MTV (@MTV) March 2, 2025

Loveeeee this dress on Whoopie #Oscars pic.twitter.com/pKhFl3dNaJ— The Lost Keys Club (@lostkeysclub) March 3, 2025

