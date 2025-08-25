NASA oficjalnie podaje datę końca życia na Ziemi! Wiadomo, co się stanie

Superkomputer NASA obliczył, że życie na Ziemi skończy się w roku 1 000 002 021
Od czasu do czasu świat obiegają świadomości o asteroidzie, która zbliża się w stronę Ziemi, ostatnio mówiło się o zagadkowym obiekcie 3I/Atlas. Za każdym razem naukowcy zapewniają jednak, że żadnego końca świata nie będzie, przynajmniej jeszcze nie teraz. Ale w końcu on nieuchronnie nastąpi. Nawet, jeśli po naszej cywilizacji przyjdą kolejne, to w końcu Ziemia przestanie nadawać się do zamieszkania z powodów czysto naturalnych, na przykład końca aktywności Słońca. Kiedy to nastąpi? Już wszystko wiadomo! Obliczono, w którym roku nasza cywilizacja nieuchronnie dobiegnie końca, nawet jeśli jakimś cudem uda jej się dotrwać do tego momentu. Naukowcy z NASA przy pomocy swojego najnowocześniejszego superkomputera obliczyli dokładną datę końca świata. Czy zostało nam jeszcze wiele czasu? Badacze podali datę z dokładnością do jednego roku! Ich zdaniem kres wszelkiego życia na Ziemi przypadnie na rok 1 000 002 021, więc niemal równo za miliard lat. Skąd ta data?
ZOBACZ TEŻ: Trump ujawni prawdę o UFO?! "Nie jesteśmy sami"
W ciągu około miliarda lat stężenie tlenu spadnie do mniej niż 10 proc. dzisiejszego poziomu
Zespół naukowców kierowany przez Christophera T. Reinharda z Georgia Institute of Technology oraz Kazumiego Ozaki z Uniwersytetu Toho wykorzystał superkomputer NASA do stworzenia niezwykle precyzyjnego modelu przyszłej Ziemi i na tej podstawie wywnioskował, kiedy skończy się życie na naszej planecie. Analiza wskazuje na to, że obecna atmosfera ulegnie radykalnym zmianom. W ciągu około miliarda lat stężenie tlenu spadnie do mniej niż 10 proc. dzisiejszego poziomu. W rezultacie atmosfera stanie się nasycona metanem, co doprowadzi do całkowitego zaniku znanych nam form życia. Powodem tej zmiany będzie ewolucja Słońca. W miarę jak nasza gwiazda zacznie się starzeć i przekształcać w czerwonego olbrzyma, wzrośnie jej temperatura, a promieniowanie doprowadzi do stopniowego wyparowania oceanów i zaniku atmosfery. Nawet najbardziej odporne mikroorganizmy nie przetrwają w ekstremalnych warunkach atmosferycznych i temperaturowych, jakie wówczas zapanują.