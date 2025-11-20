NASA ujawnia prawdę o obiekcie 3I/ATLAS. Jest mowa o pewności

NASA pokazała nowe zdjęcia 31/ATLAS i ogłosiła, że to zwykła kometa, a nie żaden statek kosmiczny
A jednak nie było nic o ufoludkach! Naukowcy z NASA rozczarowali wielu spośród tych, którzy w ostatnich tygodniach pilnie śledzili informacje o odkrytym 1 lipca tajemniczym obiekcie 3I/ATLAS, który leci przez Układ Słoneczny i zdaniem niektórych - w tym niektórych naukowców - robi to w sposób mogący świadczyć o byciu sztucznym tworem pozaziemskiej cywilizacji. Amerykańscy naukowcy w nocy z 19 na 20 listopada naszego czasu opublikowali na swojej oficjalnej stronie relację na żywo, w trakcie której pokazali nowe, lepsze niż dotychczas zdjęcia obiektu i powiedzieli, czym ich zdaniem on jest, a czym nie jest. Mówili o tym, że są tego pewni. I niestety - zero UFO! NASA przekonuje - 3I/ATLAS to normalna kometa i tak naprawdę nic nie wskazuje na to, by było inaczej.
„Ten obiekt to kometa. Wygląda i zachowuje się jak kometa. Wszystkie dowody wskazują na to, że jest to kometa”
„Ten obiekt to kometa. Wygląda i zachowuje się jak kometa. Wszystkie dowody wskazują na to, że jest to kometa” - powiedział Amit Kshatriya z NASA. „To naturalne, że zastanawiamy się, czym ona jest. Cieszymy się, że świat zastanawiał się razem z nami” – dodała cytowana przez Reutersa Nicola Fox, zastępca administratora Dyrekcji Misji Naukowych NASA, na konferencji prasowej w Greenbelt w stanie Maryland. „Szybko stwierdziliśmy: 'Tak, to zdecydowanie zachowuje się jak kometa. Z pewnością nie widzieliśmy żadnych technosygnatur ani niczego, co mogłoby sugerować, że to coś innego niż kometa"” - dodała, nazywając 3I/ATLAS „naszym przyjaznym gościem w Układzie Słonecznym”. Technosygnatura to coś, co może świadczyć o sztucznym, technologicznym, a nie naturalnym pochodzeniu czegoś.
NASA opublikowała też nowe zdjęcia 3I/ATLAS, wykonane przez kamerę HiRISE sondy Mars Reconnaissance Orbiter podczas przelotu obiektu obok Czerwonej Planety w okresie od 1 do 7 października, lepsze niż te wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a 21 lipca. Na niektórych obiekt nadal jest tylko jasnym punktem otoczonym warstwą gazu i pyłu, ale na niektórych widać jego wydłużony kształt, będący według NASA ogonem komety. Obiekt leci teraz w kierunku Jowisza, gdzie będzie obserwowany przez sondę kosmiczną Juno NASA i sondę kosmiczną JUICE Europejskiej Agencji Kosmicznej. Według obliczeń naukowców 3I/ATLAS opuści Układ Słoneczny w marcu.