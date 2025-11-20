NASA ujawnia prawdę o obiekcie 3I/ATLAS. Jest mowa o pewności

NASA pokazała nowe zdjęcia 31/ATLAS i ogłosiła, że to zwykła kometa, a nie żaden statek kosmiczny

A jednak nie było nic o ufoludkach! Naukowcy z NASA rozczarowali wielu spośród tych, którzy w ostatnich tygodniach pilnie śledzili informacje o odkrytym 1 lipca tajemniczym obiekcie 3I/ATLAS, który leci przez Układ Słoneczny i zdaniem niektórych - w tym niektórych naukowców - robi to w sposób mogący świadczyć o byciu sztucznym tworem pozaziemskiej cywilizacji. Amerykańscy naukowcy w nocy z 19 na 20 listopada naszego czasu opublikowali na swojej oficjalnej stronie relację na żywo, w trakcie której pokazali nowe, lepsze niż dotychczas zdjęcia obiektu i powiedzieli, czym ich zdaniem on jest, a czym nie jest. Mówili o tym, że są tego pewni. I niestety - zero UFO! NASA przekonuje - 3I/ATLAS to normalna kometa i tak naprawdę nic nie wskazuje na to, by było inaczej.

„Ten obiekt to kometa. Wygląda i zachowuje się jak kometa. Wszystkie dowody wskazują na to, że jest to kometa”

„Ten obiekt to kometa. Wygląda i zachowuje się jak kometa. Wszystkie dowody wskazują na to, że jest to kometa” - powiedział Amit Kshatriya z NASA. „To naturalne, że zastanawiamy się, czym ona jest. Cieszymy się, że świat zastanawiał się razem z nami” – dodała cytowana przez Reutersa Nicola Fox, zastępca administratora Dyrekcji Misji Naukowych NASA, na konferencji prasowej w Greenbelt w stanie Maryland. „Szybko stwierdziliśmy: 'Tak, to zdecydowanie zachowuje się jak kometa. Z pewnością nie widzieliśmy żadnych technosygnatur ani niczego, co mogłoby sugerować, że to coś innego niż kometa"” - dodała, nazywając 3I/ATLAS „naszym przyjaznym gościem w Układzie Słonecznym”. Technosygnatura to coś, co może świadczyć o sztucznym, technologicznym, a nie naturalnym pochodzeniu czegoś.

NASA opublikowała też nowe zdjęcia 3I/ATLAS, wykonane przez kamerę HiRISE sondy Mars Reconnaissance Orbiter podczas przelotu obiektu obok Czerwonej Planety w okresie od 1 do 7 października, lepsze niż te wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a 21 lipca. Na niektórych obiekt nadal jest tylko jasnym punktem otoczonym warstwą gazu i pyłu, ale na niektórych widać jego wydłużony kształt, będący według NASA ogonem komety. Obiekt leci teraz w kierunku Jowisza, gdzie będzie obserwowany przez sondę kosmiczną Juno NASA i sondę kosmiczną JUICE Europejskiej Agencji Kosmicznej. Według obliczeń naukowców 3I/ATLAS opuści Układ Słoneczny w marcu.

Sonda Wierzysz, że kosmici istnieją? Tak Nie

We've just released the latest images of the interstellar comet 3I/ATLAS, as observed by eight different spacecraft, satellites, and telescopes.Here's what we've learned about the comet — and how we're studying it across the solar system: https://t.co/ZIt1Qq6DSp pic.twitter.com/ITD6BqVlGn— NASA (@NASA) November 19, 2025

QUIZ. Straszny quiz o zjawiskach paranormalnych! Duchy i UFO to tylko początek. Odważysz się? Pytanie 1 z 10 Gdzie znajduje się Trójkąt Bermudzki? Na Atlantyku Na Pacyfiku Na Bałtyku Następne pytanie