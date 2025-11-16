NASA ujawni prawdę o obiekcie 3I/ATLAS! "Już za parę dni"

Zofia Dąbrowska
2025-11-16 8:58

Czym tak naprawdę jest sławny obiekt 3I/ATLAS, na temat którego krążą najbardziej fantastyczne plotki, jakie można sobie wyobrazić? Naukowcy z NASA potwierdzają, że coś wielkiego i tajemniczego lata po naszym układzie słonecznym, a niektórzy astrofizycy nie ukrywają, iż może być to obiekt stworzony przez obcą cywilizację. Teraz amerykańscy badacze z NASA ogłosili, że za parę dni ujawnią dobre zdjęcia obiektu i powiedzą, czym on jest. Pozostaje iść po popcorn i na wszelki wypadek szykować lądowisko dla kosmitów!

i

Autor: Shutterstock/ Shutterstock
4 zdjęcia

NASA zapowiada opublikowanie dobrych zdjęć 3I/ATLAS i ujawnienie prawdy o tym, czym jest ten obiekt

Co to takiego?! NASA już latem potwierdziła, że przez nasz Układ Słoneczny leci pewien wielki obiekt. 3I/ATLAS według pierwszych doniesień amerykańskiej agencji kosmicznej był kometą, ale są i tacy, w tym naukowcy, którzy zobaczyli w ciele niebieskim coś tajemniczego i uważają, że może być to nawet statek kosmitów! "Kometa 3I/ATLAS to trzeci znany obiekt spoza naszego Układu Słonecznego, który został odkryty. Astronomowie zaklasyfikowali ten obiekt jako międzygwiezdny ze względu na hiperboliczny kształt jego orbity" - czytamy na oficjalnej stronie NASA. "Kometa 3I/ATLAS nie stanowi zagrożenia dla Ziemi i pozostanie daleko. Jej najbliższa odległość do naszej planety wyniesie (...) około 270 milionów kilometrów. 3I/ATLAS osiągnie punkt najbliższy Słońcu około 30 października 2025 roku, w odległości około(...) 210 milionów kilometrów)" - zapewniali amerykańscy naukowcy. Z drugiej strony astrofizyk Avi Loeb z Harvardu uważa, że pewne cechy 3I/ATLAS mogą wskazywać na sztuczny obiekt, stworzony przez cywilizację pozaziemską. Jaka jest prawda? Możemy się tego dowiedzieć już za parę dni.

Obiekt 3I/ATLAS leci teraz w kierunku Jowisza, gdzie będzie obserwowany przez dwie sondy kosmiczne

Jak informuje "New York Post", NASA ma opublikować dobre zdjęcia tajemniczego 3I/ATLAS w ciągu kilku dni. Zostały one wykonane przez kamerę HiRISE sondy Mars Reconnaissance Orbiter podczas przelotu obiektu obok Czerwonej Planety w okresie od 1 do 7 października. Pokazano by je wcześniej, gdyby nie zamieszanie w USA zwane shutdownem. Zdjęcia mają być lepsze niż te wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a 21 lipca. Obiekt leci teraz w kierunku Jowisza, gdzie będzie obserwowany przez sondę kosmiczną Juno NASA i sondę kosmiczną JUICE Europejskiej Agencji Kosmicznej. Według obliczeń naukowców 3I/ATLAS opuści Układ Słoneczny w marcu.

