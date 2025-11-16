NASA ujawni prawdę o obiekcie 3I/ATLAS! "Już za parę dni"

NASA zapowiada opublikowanie dobrych zdjęć 3I/ATLAS i ujawnienie prawdy o tym, czym jest ten obiekt

Co to takiego?! NASA już latem potwierdziła, że przez nasz Układ Słoneczny leci pewien wielki obiekt. 3I/ATLAS według pierwszych doniesień amerykańskiej agencji kosmicznej był kometą, ale są i tacy, w tym naukowcy, którzy zobaczyli w ciele niebieskim coś tajemniczego i uważają, że może być to nawet statek kosmitów! "Kometa 3I/ATLAS to trzeci znany obiekt spoza naszego Układu Słonecznego, który został odkryty. Astronomowie zaklasyfikowali ten obiekt jako międzygwiezdny ze względu na hiperboliczny kształt jego orbity" - czytamy na oficjalnej stronie NASA. "Kometa 3I/ATLAS nie stanowi zagrożenia dla Ziemi i pozostanie daleko. Jej najbliższa odległość do naszej planety wyniesie (...) około 270 milionów kilometrów. 3I/ATLAS osiągnie punkt najbliższy Słońcu około 30 października 2025 roku, w odległości około(...) 210 milionów kilometrów)" - zapewniali amerykańscy naukowcy. Z drugiej strony astrofizyk Avi Loeb z Harvardu uważa, że pewne cechy 3I/ATLAS mogą wskazywać na sztuczny obiekt, stworzony przez cywilizację pozaziemską. Jaka jest prawda? Możemy się tego dowiedzieć już za parę dni.

Obiekt 3I/ATLAS leci teraz w kierunku Jowisza, gdzie będzie obserwowany przez dwie sondy kosmiczne

Jak informuje "New York Post", NASA ma opublikować dobre zdjęcia tajemniczego 3I/ATLAS w ciągu kilku dni. Zostały one wykonane przez kamerę HiRISE sondy Mars Reconnaissance Orbiter podczas przelotu obiektu obok Czerwonej Planety w okresie od 1 do 7 października. Pokazano by je wcześniej, gdyby nie zamieszanie w USA zwane shutdownem. Zdjęcia mają być lepsze niż te wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a 21 lipca. Obiekt leci teraz w kierunku Jowisza, gdzie będzie obserwowany przez sondę kosmiczną Juno NASA i sondę kosmiczną JUICE Europejskiej Agencji Kosmicznej. Według obliczeń naukowców 3I/ATLAS opuści Układ Słoneczny w marcu.

NASA to release best-quality images of Manhattan-sized interstellar object 3I/ATLAS — and reveal its true nature https://t.co/qkEXzP9VSr pic.twitter.com/x0hTzdFxBr— New York Post (@nypost) November 15, 2025

