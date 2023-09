Nastolatek dźgał matkę aż umarła. Miał iść nago na siłownię, zamiast tego zabił

Do potwornej zbrodni doszło dwa lata temu, jednak chłopak, dziś 21-letni, dopiero w tym roku został oskarżony. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w jednym z domów w Oakley w Gloucestershire. Nastolatek dźgał swoją mamę tak długo, aż ta umarła. Z sekcji zwłok 45-letniej kobiety wynikało, że zadano jej około 92 ran, z czego ponad trzydzieści bardzo głębokich. Jej zwłoki znalazła w domu jej mama, a babcia 19-latka. Mimo szybko udzielonej pomocy życia kobiety nie udało się uratować.

Zabił matkę nożem. Potem poszedł do pubu

Od razu po zabójstwie Zak miał zadzwonić na policję i powiedzieć, że zrobił coś strasznego, po czym sam też dźgnął się nożem. Później poszedł do pubu, gdzie także opowiadał o tym, że zrobił coś potwornego. Potem jednak wszystkiemu zaprzeczał. Chłopak trafił do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej, a następnie został skierowany na leczenie psychiatryczne. Do tego, co zrobił przyznał się po jakimś czasie. Ze szczegółami opowiedział, dlaczego zamordował kobietę, która zgodnie z zeznaniami rodziny i bliskich, była ciepłą, kochającą i oddaną synowi mamą.

Horror w Wielkiej Brytanii. "Słyszałem w głowie głosy"

„Nie wiem, kim jestem, słyszałem w głowie głosy. Kazały mi zrobić coś dziwnego. Pójść nago na siłownię, albo zrobić coś gorszego" - zeznawał. "Zrobiłem najgorszą rzecz, jaka mogła mi przyjść do głowy". Młody człowiek wciąż przebywa w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Cierpi z powodu schizofrenii paranoidalnej i zgodnie z orzeczeniem sądu pozostanie w szpitalu do czasu, aż "komisja medyczna lub Ministerstwo Sprawiedliwości uznają go za zdolnego do zwolnienia" - informuje "The Sun".

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

