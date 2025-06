NATO czterokrotnie zwiększy wydatki? Szef Sojuszu apeluje

Szef NATO Mark Rutte chce czterokrotnego zwiększenia wydatków na obronę powietrzną

„Niebezpieczeństwo nie zniknie, nawet gdy skończy się wojna na Ukrainie” – ma według Reutersa powiedzieć dziś Mark Rutte, podkreślając, że Rosja nie przestanie być zagrożeniem tylko dlatego, że aktualna wojna dobiegnie końca. Jego zdaniem, nie ma miejsca na samozadowolenie czy fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Szef NATO wezwie państwa członkowskie Sojuszu w swoim przemówieniu do gwałtownego zwiększenia nakładów na obronę powietrzną. W wystąpieniu przygotowanym na poniedziałkowe przemówienie w renomowanym londyńskim think tanku Chatham House, Mark Rutte stwierdzi, że wzrost tych wydatków aż o 400 procent jest „niezbędny”, by NATO zachowało swoje zdolności odstraszania i skutecznej obrony. Rutte uważa, że rosyjskie ataki powietrzne na Ukrainę pokazują bezlitośnie, jak kluczowe znaczenie ma skuteczna tarcza antyrakietowa i obrona przeciwlotnicza. Dlatego – jak zaznaczył – „musimy wzmocnić tarczę, która chroni nasze niebo”.

„Nasze armie potrzebują tysięcy więcej czołgów i transporterów opancerzonych, milionów więcej pocisków"

W swoim wystąpieniu Rutte nie ograniczy się do ogólników. Wymieni konkretne potrzeby armii Sojuszu: „Nasze armie potrzebują tysięcy więcej czołgów i transporterów opancerzonych, milionów więcej pocisków. Musimy podwoić nasze możliwości w zakresie logistyki, transportu, wsparcia medycznego”. NATO, jak podkreśla Rutte, nie może polegać na przestarzałych założeniach, lecz musi dostosować się do realiów wojny prowadzonej przez Rosję – wojny totalnej, przemysłowej, w której masowe zużycie sprzętu i amunicji jest codziennością. Spotkanie Ruttego z premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem, odbywa się w cieniu rosnącej presji ze strony Donalda Trumpa, który domaga się, by kraje NATO przeznaczały co najmniej 5 proc. PKB na obronność. Tydzień temu rząd Starmera zaprezentował nową strategię obronną, zakładającą budowę 12 nowych okrętów podwodnych oraz sześciu fabryk amunicji. Starmer zobowiązał się także do stopniowego zwiększania wydatków wojskowych.

