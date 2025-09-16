NATO ma problem z obroną powietrzną? Trzy główne powody

"The Economist": niepewna sytuacja związana z obroną powietrzną NATO. Jest kilka znaków zapytania

Incydent z dronami, które naruszyły w nocy z 9 na 10 września przestrzeń powietrzną Polski, pokazał zarówno sprawność, jak i ograniczenia systemu obrony NATO - pisze "The Economist" i wskazuje na problemy, które Sojusz Północnoatlantycki może napotkać w razie zaistnienia kolejnych takich incydentów. Choć szef NATO Mark Rutte określił reakcję Sojuszu mianem „dużego sukcesu”, pytanie o realną zdolność obrony europejskiego nieba pozostaje otwarte - ostrzega brytyjski tygodnik.

Część nowoczesnych systemów przeciwlotniczych trafiła na Ukrainę i nie została zastąpiona nowymi

W teorii NATO dysponuje rozbudowaną obroną powietrzną, począwszy od systemów wczesnego ostrzegania poprzez myśliwce patrolujące przestrzeń nad Europą Wschodnią aż po systemy naziemne: radary i obrona przeciwlotnicza krajów wschodniej flanki oraz rozmieszczone w regionie Patrioty. Jednak część nowoczesnych systemów przeciwlotniczych trafiła na Ukrainę i nie została zastąpiona nowymi - alarmuje "The Economist". Jak przyznał sam Mark Rutte, by spełnić plany wojenne Sojuszu, trzeba zwiększyć zasoby obrony powietrznej aż o 400 proc. Problemem są też same drony, a dokładnie możliwości ich wykrywania wśród zakłóceń radiolokacyjnych i ruchu powietrznego. Gdy już zostaną zidentyfikowane, ich zestrzelenie wiąże się z ogromnymi kosztami — rakieta przechwytująca jest wielokrotnie droższa od prostego drona. The Economist ocenia więc, że obecna strategia jest „nieekonomiczna” i długoterminowo trudna do utrzymania.

Jesteśmy zależni od Trumpa. Bez niego skuteczna ochrona niemożliwa

Kłopotem jest też niepewna postawa Donalda Trumpa, który podkreśla, że Europa powinna być bardziej samodzielna w kwestii obronności i przyjmuje Putina na czerwonym dywanie. Naturalnym kierunkiem wydaje się stworzenie europejskiego odpowiednika izraelskiej Żelaznej Kopuły, ale powodzenie takiego projektu zależy od politycznej woli Waszyngtonu - zauważa brytyjski tygodnik. To właśnie uzależnienie Europy od amerykańskich zdolności i technologii rodzi największe obawy. Bez wsparcia USA europejskie siły powietrzne mogą nie być w stanie stworzyć skutecznej tarczy ochronnej - konstatuje "The Economist".

