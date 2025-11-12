Naukowcy odkryli Lucyfera! Ma skrzydła i rogi

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-11-12 12:00

Gdyby ktoś miał wątpliwości, to Lucyfer istnieje naprawdę! Potwierdził to właśnie świat nauki. Lucyfer rzeczywiście ma rogi, a do tego skrzydła i może być niebezpieczny, choć do dorodnych nie należy, bo jest... pszczołą. Odkrytą właśnie w Australii i nazwaną Lucifer ze względu na charakterystyczne różki.

Szerszeń lucyfer

i

Autor: Wirestock Creators/ Shutterstock

Naukowcy odkryli nowy gatunek pszczoły i nazwali ją Lucifer z powodu charakterystycznych rogów

Lucyfer odkryty przez naukowców! Badacze z Australii poinformowali o odkryciu nowego gatunku pszczoły, który otrzymał nazwę Megachile lucifer. Zespół badaczy kierowany przez dr Kit Prendergast natknął się na nieznanego dotąd owada podczas badań nad zagrożonym gatunkiem roślin w regionie Goldfields w Australii zachodniej. Odkrycie, opisane 10 listopada w czasopiśmie Journal of Hymenoptera Research, okazało się wyjątkowe – samice nowego gatunku mają na głowie parę rogów, przypominających te z przedstawień upadłego anioła Lucyfera. „Nazwa po prostu pasowała idealnie. Jestem też ogromną fanką serialowego Lucyfera, więc wybór był oczywisty” – przyznała Prendergast w oświadczeniu, mając na myśli serial Netflixa.

W samej Australii żyje około 2000 rodzimych gatunków pszczół, z których ponad 300 nie zostało jeszcze w pełni opisanych

Samice Megachile lucifer wyróżniają się wyraźnymi, wznoszącymi się do góry rogami o długości około 0,9 milimetrów. Naukowcy uważają, że mogą one służyć do obrony gniazda czy walki o pożywienie. Samce tego gatunku pozbawione są rogów. Po dokładnym porównaniu z bazami danych okazało się, że pszczoła nie pasuje do żadnego znanego gatunku. To pierwsze takie odkrycie w obrębie tej grupy od ponad dwóch dekad. Dr Prendergast zwraca uwagę, że odkrycie „diabelskiej pszczoły” pokazuje, jak wiele gatunków pozostaje wciąż niezbadanych, chociaż żyjemy w XXI wieku, w czasach powszechnego dostępu do podróży, smartfonów i internetu. W samej Australii żyje około 2000 rodzimych gatunków pszczół, z których ponad 300 nie zostało jeszcze w pełni opisanych naukowo. 

