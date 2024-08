Naukowcy pospieszyli do elektrowni atomowej w Rosji. "Poważna sytuacja"

"Poważna sytuacja" w elektrowni atomowej w mieście Kurczatow w obwodzie kurskim na terenie Rosji. Na miejsce jedzie dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

Po wybuchu wojny na Ukrainie świat najpierw obawiał się rosyjskiej okupacji w rejonie słynnej elektrowni atomowej w Czarnobylu, po wygonieniu stamtąd wojsk Putina - zajęcia przez nie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. W tym drugim zakładzie nadal raz na jakiś czas dochodzi do niebezpiecznych incydentów, ostatnio po ataku drona, który spadł na drogę niedaleko zakładu 17 sierpnia. Tym razem uwaga świata skupiła się na elektrowni atomowej w mieście Kurczatow w obwodzie kurskim. Atakujące Rosję siły ukraińskie znajdują się kilkadziesiąt kilometrów od zakładu. Znalazł się on w zasięgu artylerii. W związku z tym dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi 27 sierpnia ma osobiście przybyć do elektrowni atomowej w mieście Kurczatow w obwodzie kurskim. Jak przekazał, sytuacja jest tam poważna."Biorąc pod uwagę poważną sytuację, osobiście pokieruję jutrzejszą misją MAEA w kurskiej elektrowni jądrowej w Rosji" – oznajmił Grossi. "Powtarzam, że bezpieczeństwo obiektów jądrowych nie może być w żadnym wypadku zagrożone" – dodał. Rosjanie twierdzą, że zestrzelili ukraińskiego drona w rejonie elektrowni, Ukraina zaprzecza. Gubernator obwodu kurskiego Aleksiej Smirnow twierdzi, że sytuacja w elektrowni jest "stabilna".

Ukraińska armia od 6 sierpnia zajmuje kolejne tereny w Rosji. Zaatakowany kolejny obwód

6 sierpnia ukraińska armia niespodziewanie wkroczyła do Rosji od strony obwodu kurskiego, prze dalej i odnosi sukcesy, a Władimir Putin najwyraźniej nie radzi sobie z tymi postępami. "Terytorium w obwodzie kurskim w Rosji, które zajęły Siły Zbrojne Ukrainy, powiększyło się do 1263 kilometrów kwadratowych, a liczba kontrolowanych przez nas miejscowości - do 93" - powiedział 20 sierpnia naczelny dowódca ukraińskiej armii, generał Ołeksandr Syrski. Walki trwają także w obwodzie biełgorodzkim. W trzecim granicznym obwodzie rosyjskim, briańskim, też wprowadzono „stan operacji antyterrorystycznej”.26 sierpnia poinformowano, że szczątki zestrzelonych ukraińskich dronów uszkodziły kilka domów w miastach Saratow i Engels w obwodzie saratowskim, nie będącym obwodem przygranicznym. Siły ukraińskie zniszczyły wszystkie trzy mosty na rzece Sejm, odcinając tysiącom żołnierzy Putina drogę ucieczki. „Gdyby powiedziano im [sojusznikom Kijowa] kilka miesięcy temu, że planujemy taką operację [w Kursku], wielu ludzi na świecie powiedziałoby, że jest to nierealne i że jest to przekroczenie rzekomo najczerwieńszej ze wszystkich czerwonych linii, jakie ma Rosja” – powiedział Zełenski na spotkaniu z dyplomatami, cytowany przez Interfax Ukraina. Jak dodał, zachodni partnerzy właśnie dlatego o niczym nie wiedzieli. Tymczasem strona rosyjska oskarża Zachód o uczestnictwo w przygotowaniach do operacji w Rosji. Najpierw zrobił to doradca Putina Nikołaj Patruszew, potem dziennik "Izwiestija", powołując się na źródła w rosyjskim wywiadzie zagranicznym, stwierdził, że według nich za organizacją ataku na obwód kurski stoją USA, Wielka Brytania i Polska.

IAEA has been informed by Russia today that the remains of a drone were found within the territory of the Kursk NPP.DG @rafaelmgrossi to personally assess the situation at the site during his visit next week: https://t.co/KnQIacJXiw pic.twitter.com/WFLo8rJPbA— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) August 22, 2024

