Nawrocki w ONZ ostro o Europie. "Pogrążyła się w ideologicznym szale"

Joanna Drzycimska
PAP
2025-09-24 8:47

Prezydent Karol Nawrocki przemawiał nocą polskiego czasu podczas debaty generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jednym z tematów, jakie poruszył, była kwestia migracji. Padły ostre słowa wobec Europy. "Zgadzam się z prezydentem Trumpem, że Europa pogrążyła się w ideologicznym szale i dotowała Rosję". O co chodzi?

  • Prezydent Karol Nawrocki na forum ONZ skrytykował Europę, zarzucając jej "ideologiczny szał".
  • Nawrocki zgodził się z Donaldem Trumpem, że Europa popełniła błędy w kwestii migracji i Zielonego Ładu.
  • Polski prezydent wspomniał też o uzależnieniu Europy od rosyjskiego gazu.
"Zgadzam się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, że Europa pogrążyła się w ideologicznym szale" - takie słowa padły z ust prezydenta Karola Nawrockiego, podczas jego wystąpienia w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Dodał, że jego zdaniem Europa popełniła sporo błędów. "Tak, zgadzam się z prezydentem Donaldem Trumpem, że w ostatnich latach, przed czym przestrzegaliśmy jako Polacy - i taki sygnał szedł też z Europy Środkowej i Wschodniej - Europa pogrążyła się w ideologicznym szale, który doprowadził do złych decyzji w zakresie migracji. Do zielonego szaleństwa i Zielonego Ładu, który niszczy rynki gospodarcze, ekonomiczne i także rynki rolne" - stwierdził prezydent.

Nawrocki uderza w Europę: "Ideologiczny szał"

"Tak, ta sama Europa, nasi przyjaciele i nasi partnerzy, z którymi chcemy budować wspólną Unię Europejską, przez wiele lat dotowali Federację Rosyjską kupując ruski, tani gaz. My to wszystko, drodzy państwo, w Polsce i w Europie Środkowej wiemy i cieszymy się zawsze wtedy, kiedy przywódcy państw Europy Zachodniej wyciągają z tego konsekwencje i słuchają naszego głosu" - mówił dalej Karol Nawrocki. 

Wizyta Karola Nawrockiego w USA. Co w środę?

Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki od soboty gości w Stanach Zjednoczonych. We wtorek wziął udział w debacie generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a potem wraz z żoną został podjęty na przyjęciu powitalnym wydawanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa i jego małżonkę Melanię. W środę (24 września) przed południem prezydent spotka się z przedstawicielami polskich mediów. Następnie Karol Nawrocki ma zaplanowane spotkania z prezydentami: Czarnogóry Jakovem Milatoviciem i Korei Południowej Lee Jae-myungiem. Wczesnym popołudniem Prezydent RP będzie uczestniczył w 5. Szczycie Międzynarodowej Platformy Krymskiej, stworzonej w 2021 z inicjatywy Ukrainy i poświęconej problematyce anektowanego i okupowanego przez Rosję od 2014 Półwyspu Krymskiego.

