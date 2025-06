"Nie dążymy do posiadania broni nuklearnej". Iran przysięga!

Iran zapewnia, że wbrew temu, co twierdzi Izrael, wcale nie dąży do zbudowania broni nuklearnej

Tuż po rozpoczęciu zmasowanego ataku na Iran Benjamin Netanjahu wygłosił odezwę do narodu i świata, przekonując, że nie miał innego wyjścia, niż tylko rozpocząć bombardowanie. Według władz Izraela Teheran był o krok od zbudowania bomby atomowej i zrzucenia jej na Izrael. Netanjahu wziął na celownik między innymi obiekty związane z irańskim programem nuklearnym. Według strony irańskiej faktycznie one ucierpiały, natomiast 90 proc. ofiar śmiertelnych nalotów to cywile. Wcześniej USA domagały się od Iranu podpisania zobowiązania do całkowitej rezygnacji z programu badań nuklearnych. Iran nie chciał się na to zgodzić. Teraz, gdy wojna na Bliskim Wschodzie wkroczyła w czwarty dzień, zabitych są już setki (zdecydowana większość to Irańczycy), a rannych tysiące (podobnie), prezydent Iranu ogłosił, że doniesienia o tym, jakby szykował bombę atomową, są nieprawdziwe. Wcale nie chcemy zbudować broni nuklearnej, a nasz program związany z atomem ma na celu rozwój cywilnej technologii tego typu - zapewnia prezydent Iranu Masud Pezeszkian. Podkreślił, że jego zdaniem Iran ma prawo do tego rodzaju badań i nikt nie może ich zabronić. "Cały naród Iranu musi połączyć siły i stanowczo przeciwstawić się (izraelskiej) agresji, która miała miejsce" – powiedział Pezeszkian, cytowany przez agencję Reutera.

Izrael zaatakował Iran, Iran odpowiedział. Co dokładnie się wydarzyło? Jaki był powód ataku?

13 czerwca nad ranem w ramach operacji Powstający Lew Izrael zaczął zmasowany atak na Iran, którego nie można nazwać inaczej, niż tylko wypowiedzeniem pełnoskalowej wojny. Tak też skomentował to Teheran, nazywając działania Izraela "deklaracją wojny". Pociski rakietowe spadły na wiele miejsc w całym kraju, czołowi generałowie i naukowcy zajmujący się rozwojem irańskiego programu nuklearnego zostali zabici. To właśnie program nuklearny, przynajmniej oficjalnie, stanowi tutaj kość niezgody i powód aż tak mocnego uderzenia. Premier Benjamin Netanjahu ogłosił, że ataki miały charakter prewencyjny, a ich celem jest uniemożliwienie Iranowi zdobycia broni atomowej, bo ta zagrażałaby istnieniu Izraela. Iran 13 czerwca wieczorem zaczął odwet, ostrzeliwując Tel Awiw i Jerozolimę. Trwa wymiana ciosów, giną cywile.

🇮🇷 Prez Masoud Pezeshkian:"The US can't erase us with terror & bullying. Letting [Israel] attack us violates intl law. We have the right to nuclear energy. We do not seek nukes—this is Iran's firm belief." pic.twitter.com/OLYIkHJnVm— Iran live Intel 🇮🇷 (@IranWarLive) June 16, 2025

