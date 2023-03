Nie zgadniesz, co książę Harry dał swojej kochance! "Świnia trafiła na aukcję"

Kochanka księcia Harry'ego pokazuje, co dostała od niego przed seksem. Pluszowa świnia trafi na aukcję charytatywną

Jeszcze miesiąc temu pies z kulawą nogą nie słyszał o farmerce Sashy Walpole (40 l.) z Wielkiej Brytanii. Wszystko zmieniło się w ciągu jednego dnia, kiedy kobieta zgłosiła się do "Daily Mail" i postanowiła ujawnić, że to ona jest kobietą, z którą książę Harry stracił dziewictwo, a po latach opisał to w swojej autobiografii "Spare". Co prawda Harry nie wymienił pierwszej kochanki z imienia i nazwiska, ale jak przekonuje Sasha, po prostu została zmuszona do ujawnienia się i opisania seksu z księciem z najdrobniejszymi szczegółami. Potem na parę tygodni zniknęła, ale już nie wytrzymała i wróciła! Postanowiła pokazać wszystkim prezent, który dostała od Harry'ego tuż przed seksem i przekazać go na aukcję charytatywną. To... pluszowa świnka Piggy. Sasha chce, by zysk ze sprzedaży świni trafił dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji.

Książę Harry o seksie. "Potraktowała mnie jak młodego ogiera". Kochanka zabiera głos! Sasha Walpole powiedziała wszystko

Książę Harry w swojej autobiografii "Spare" opisał, jak stracił dziewictwo ze starszą kobietą jako nastolatek. Oto fragment książki: "Bardzo kochała konie i potraktowała mnie jak młodego ogiera. Dosiadłem ją szybko, po czym dała mi klapsa w tyłek i przytrzymała mnie... jednym z moich błędów było pozwolenie na to, by stało się to na polu, tuż za ruchliwym pubem. Bez wątpienia ktoś nas widział". Długo spekulowano, kto był pierwszą kochanką księcia Harry'ego. Na początku lutego ona sama postanowiła zabrać głos i ujawnić wszystko z najdrobniejszymi szczegółami! Sasha Walpole zgłosiła się do "Daily Mail", by opowiedzieć całemu światu o seksie z księciem Harrym.

"Miał pupę jak brzoskwinia! Ale jeśli mam być szczera, wcale nie upewnił się, czy byłam zadowolona"

Sasha Walpole powiedziała w wywiadzie dla "Daily Mail", że uprawiała seks z księciem Harrym podczas imprezy z okazji jej dziewiętnastych urodzin. On miał wtedy 16 lat i był uczniem Eton. Przyniósł jej w prezencie... pluszową świnkę Piggy. A gdy oboje byli już pijani, książę zaproponował je wyjście na dwór na papierosa. "Zaczął mnie całować. To było namiętne, intensywne. Oboje wiedzieliśmy... To szybko zamieniło się z pocałunków w coś więcej. Wylądowaliśmy na ziemi. To było gwałtowne, ogniste, "wham bam" między dwójką przyjaciół! To było ekscytujące, bo nie powinniśmy byli tego robić. Ale on nie był dla mnie księciem, a Harrym, moim znajomym. Nie planowaliśmy tego i nie wiedziałam, że on jest dziewicą. Nic na to nie wskazywało - wydawało się, że wiedział, co robi. To było szybkie, dzikie, ekscytujące. Po wszystkim rzeczywiście dałam mu klapsa, nawet lekko go ścisnęłam. Miał pupę jak brzoskwinia! Ale jeśli mam być szczera, wcale nie upewnił się, czy byłam zadowolona. Był młody. Dopiero gdy jest się starszym, zaczynasz rozumieć takie rzeczy. To był tylko moment namiętności" - powiedziała Sasha Walpole.

