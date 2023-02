Kochanka księcia Harry'ego atakuje! "Jak on mógł to zrobić?!"

Dawna kochanka atakuje księcia Harry'ego! Sasha Walpole opisała ich seks ze szczegółami, teraz jest oburzona

Tego książę Harry się nie spodziewał! Jego pierwsza kochanka postanowiła ujawnić się całemu światu i z najdrobniejszymi szczegółami opisała ich namiętny seks. Sasha Walpole (40 l.) sama zgłosiła się do "Daily Mail" po tym, jak zorientowała się, że została opisana w autobiografii Harry'ego "Spare". Co prawda książę nie ujawnił tożsamości swej pierwszej dziewczyny, a jedynie opisał okoliczności swojego rozdziewiczenia, ale jak przekonuje Sasha, w tej sytuacji po prostu musiała dorzucić swoje trzy grosze. W pierwszym wywiadzie opowiadała, że Harry miał "pupę jak brzoskwinia", ale zadbał tylko o swoją przyjemność. Co powiedziała teraz dla "The Sun"? Tym razem Sasha tłumaczy, czemu właściwie zdecydowała się na swoje wyznania i... żali się na to, że Harry poczynił swoje własne. "Nie rozumiem, czemu opowiedział o tym z takimi szczegółami. Mógł napisać, że stracił dziewictwo i koniec!" - oburza się 40-letnia dziś Walpole. "On zrobił to, bo myślał, że spuszczę głowę i będę milczeć. Gdyby nie napisał tego wszystkiego, nie zrobiłabym nic. Nie zdradziłam naszego sekretu przez 21 lat. Nic bym dalej nie mówiła, gdyby nie fakt, że on opisał to w swojej książce. Muszę teraz opowiedzieć to moimi słowami" - tłumaczy się gęsto Sasha...

Książę Harry o seksie. "Potraktowała mnie jak młodego ogiera". Kochanka zabiera głos! Sasha Walpole powiedziała wszystko

Książę Harry w swojej autobiografii "Spare" opisał między innymi to, jak stracił dziewictwo ze starszą kobietą jako nastolatek. Oto fragment książki: "Bardzo kochała konie i potraktowała mnie jak młodego ogiera. Dosiadłem ją szybko, po czym dała mi klapsa w tyłek i przytrzymała mnie... jednym z moich błędów było pozwolenie na to, by stało się to na polu, tuż za ruchliwym pubem. Bez wątpienia ktoś nas widział". Długo spekulowano, kto był pierwszą kochanką księcia Harry'ego. Parę dni temu w końcu ona sama postanowiła zabrać głos i ujawnić wszystko z najdrobniejszymi szczegółami! Sasha Walpole zgłosiła się do "Daily Mail", by opowiedzieć całemu światu o seksie z księciem Harrym.

"Miał pupę jak brzoskwinia! Ale jeśli mam być szczera, wcale nie upewnił się, czy byłam zadowolona"

Sasha Walpole powiedziała w wywiadzie dla "Daily Mail", że uprawiała seks z księciem Harrym podczas imprezy z okazji jej dziewiętnastych urodzin. On miał wtedy 16 lat i był uczniem Eton. Przyniósł jej w prezencie... pluszową świnkę Piggy. A gdy oboje byli już pijani, książę zaproponował je wyjście na dwór na papierosa. "Zaczął mnie całować. To było namiętne, intensywne. Oboje wiedzieliśmy... To szybko zamieniło się z pocałunków w coś więcej. Wylądowaliśmy na ziemi. To było gwałtowne, ogniste, "wham bam" między dwójką przyjaciół! To było ekscytujące, bo nie powinnismy byli tego robić. Ale on nie był dla mnie księciem, a Harry, moim znajomym. Nie planowaliśmy tego i nie wiedziałam, że on jest dziewicą. Nic na to nie wskazywało - wydawało się, że wiedział, co robi. To było szybkie, dzikie, eskcytujące. Po wszystkim rzeczywiście dałam mu klapsa, nawet lekko go ścisnęłam. Miał pupę jak brzoskwinia! Ale jeśli mam być szczera, wcale nie upewnił się, czy byłam zadowolona. Był młody. Dopiero gdy jest się starszym, zaczynasz rozumieć takie rzeczy. To był tylko moment namiętności" - powiedziała Sasha Walpole.

Sonda Czy uważasz, że książę Harry się kompromituje? Tak Nie Nie mam zdania

Prince Harry’s virginity taker slams ‘Spare’ tell-all: ‘It wasn’t that glorious’ https://t.co/yJyOMEOfC8 pic.twitter.com/L4Lj9WpSnk— New York Post (@nypost) February 7, 2023

QUIZ. Największe skandale w rodzinach królewskich! Pamiętasz wszystkie? Test tylko dla prawdziwych znawców Pytanie 1 z 10 Król Karol III jako książę Karol romansował z Camillą, która dziś jest królową małżonką. Pewien członek królewskiego rodu miał romans z inną Camillą - La Camillą z zespołu Army of Lovers znaną z wielkiego biustu. Kto to był? Książę Harry Król Szwecji Karol XVI Gustaw Książę Albert z Monako Dalej