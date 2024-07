Nie zgadniesz, ile lat ma ten mężczyzna! Zdradził dwa sposoby na wieczną młodość

Ten mężczyzna jest od dawna pełnoletni, a wygląda na 15 lat! Brandon Miles May ze Stanów Zjednoczonych zdradził, jak tego dokonał

Co zrobić, by zatrzymać młodość, by wyglądać na młodszą czy młodszego, niż w rzeczywistości?! To pytanie nurtuje ludzkość od zarania dziejów. Gwiazdy wydają krocie na operacje plastyczne i zabiegi, zwykłym ludziom pozostają naturalne sposoby, kosmetyczka i kremy ze sklepu. Czy nie wydając fortuny, można zachować młodość na długie lata i wyglądać na zdecydowanie mniej lat, niż faktycznie się ma? Ten mężczyzna z USA udowadnia, że tak. Brandon Miles May ze Stanów Zjednoczonych jest pełnoletni nie od dziś, a wygląda jak nastolatek. Jak on to robi?! Ile naprawdę ma lat?

35-latek twierdzi, że dba o swój wygląd od 13. roku życia i jak dotychczas osiąga spektakularne rezultaty bez operacji

Brandon Miles May z Detroit w stanie Michigan twierdzi w mediach społecznościowych, że ma już... 35 lat, jednak nadal wygląda co najwyżej na 15. Ma to oczywiście swoje złe skutki, chociażby podczas kontroli paszportowej, jednak co młodość, to młodość. 35-latek twierdzi, że dba o swój wygląd od 13. roku życia i jak dotychczas osiąga spektakularne rezultaty bez operacji plastycznych. Już jako 13-latek zaczął stosować się do paru zasad, dzięki którym zachowuje młody wygląd. Jakie to zasady?

Unika słońca, nie pije alkoholu, odrzucił cukier, zboża i węglowodany

35-latek wyglądający jak nastolatek przekonuje, że unika nade wszystko słońca, którego negatywne działanie na skórę jest rzeczywiście powszechnie znane. W słoneczne dni osłania twarz kapeluszem, okularami, a kiedy trzeba, nawet parasolką niczym XIX-wieczne damy. Używa kremów z wysokim filtrem, nie opala się. Do tego dochodzi dieta. Brandon zapewnia, że nigdy nie wypił ani kropli alkoholu, a żywi się roślinami, zwłaszcza jeżynami i jagodami czy rybami takimi jak sardynki. W wieku 19 lat odrzucił cukier, zboża i węglowodany. Ćwiczy z umiarem, stosując spacery i jogę. Było warto? A może przesadził z odmładzaniem?

