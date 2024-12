Nie żyje były prezydent i laureat Nobla. Miał sto lat! Będzie żałoba narodowa

Tym Meghan Markle zraziła do siebie królową! "To przelało kielich goryczy"

"Mój ojciec był bohaterem, nie tylko dla mnie, ale dla każdego, kto wierzy w pokój, prawa człowieka i bezinteresowną miłość. Moi bracia, siostra i ja dzieliliśmy go z resztą świata poprzez te wspólne przekonania. Świat jest naszą rodziną ze względu na sposób, w jaki zjednoczył ludzi, i dziękujemy za uczczenie jego pamięci poprzez kontynuowanie życia zgodnie z tymi wspólnymi przekonaniami" - powiedział James Earl III Carter, syn Jimmy'ego Cartera, żegnając zmarłego ojca. Jimmy Carter, były prezydent Stanów Zjednoczonych, zmarł w niedzielę w wieku 100 lat. Był 39. prezydentem USA. Sprawował ten urząd w latach 1977-1981. W 2002 roku został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.

Nie żyje były prezydent USA. Jest dzień żałoby narodowej

"Jimmy Carter niestrudzenie pracował na rzecz lepszego i bardziej sprawiedliwego świata. Kierując się swoją wiarą, prezydent Carter poświęcił życie służbie innym – aż do samego końca swojego życia" - pożegnali go Bill Clinton i jego żona Hillary. George W. Bush z kolei stwierdził, że osiągnięcia Cartera "będą inspiracją dla pokoleń Amerykanów". "Carter był człowiekiem o głębokich przekonaniach, lojalny wobec swojej rodziny, społeczności i kraju. Jego wysiłki, mające na celu stworzenie lepszego świata, nie ograniczały się do jego prezydentury w latach 1977-1981" - dodał. Ustępujący prezydent Joe Biden napisał natomiast: "Ameryka i świat straciły niezwykłego przywódcę, męża stanu i humanistę. Dla każdego, kto chce wiedzieć, co znaczy żyć życiem pełnym celu i sensu... studiuj Jimmy'ego Cartera, człowieka zasad, wiary i pokory". Jednocześnie ogłosił, że 9 stycznia 2025 roku będzie dniem żałoby narodowej w całych Stanach Zjednoczonych. "Wzywam naród amerykański do zgromadzenia się tego dnia w swoich miejscach kultu, aby oddać hołd pamięci prezydenta Jamesa Earla Cartera" - przekazał.

Nie żyje Jimmy Carter. Najważniejsza była żona

Jak przekazują media i agencje prasowe, Carter miał kilka problemów zdrowotnych, w tym czerniaka, który rozprzestrzenił się na wątrobę i mózg. W ostatnich latach swojego życia podupadł na zdrowiu i w lutym 2023 r. trafił pod opiekę hospicyjną, a kilka miesięcy później wstrząsnęła nim śmierć żony, Rosalynn, z którą przeżył wspólnie 77 lat. Swoje małżeństwo z Rosalynn nazywał "najważniejszą rzeczą w moim życiu". Mieli trzech synów - Johna Williama (ur. 1947), Jamesa Earla III (ur. 1950) i Donnela Jeffreya (ur. 1952) oraz jedną córkę: Amy Lynn (ur. 1967).