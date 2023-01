Nie żyje najlepsza przyjaciółka królowej Elżbiety. Pomagała jej wymykać się z pałacu…

To ona pomagała królowej Elżbiecie II wymykać się w przebraniu z pałacu i smakować "normalnego" życia – panie były kiedyś widziane, jak trzymając się pod ręce i chichocząc czekają do kasy biletowej teatru w Brighton. To jej dom stał się miejscem schadzek dla siostry Elżbiety, Małgorzaty, gdy ta miała gorący i burzliwy romans z Peterem Townsendem. To ona była powierniczką królowej i jej zaufanym człowiekiem.

To ona była najbliższą przyjaciółką Elżbiety II

Zaledwie kilka miesięcy po śmierci królowej Elżbiety II, z Wielkiej Brytanii napłynęły kolejne smutne wieści. W ubiegłym tygodniu, w wieku 97 lat, zmarła Lady Rupert Nevill, najlepsza przyjaciółka brytyjskiej monarchini. Jak przypomina "Daily Mail", Lady Nevill urodziła się jako Camilla Wallop, córka dziewiątego hrabiego Portsmouth. Najbliżsi nazywali ją "Micky", a w tym gronie była oczywiście Elżbieta II. W 1944 roku "Micky" wyszła za mąż za Lorda Ruperta Nevilla, a ich dom małżeński Horsted Place w Uckfield w East Sussex był często odwiedzany przez Elżbietę II i księcia Filipa.

Król Karol III pożegna przyjaciółkę matki?

"Lady Rupert z wzajemnością kochała Elżbietę i miała na nią ogromny wpływ" – mówi źródło bliskie Buckingham, na które powołuje się "Daily Mail". Uroczystości pogrzebowe kobiety są zaplanowane na przyszły tydzień. Mają wziąć w nich udział starsi członkowie rodziny królewskiej.

