Nie żyje sławny powstaniec warszawski. Jerzy Malewicz odszedł w USA

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-03-25 8:00

W Nowym Jorku zmarł Jerzy Malewicz, powstaniec warszawski i żołnierz Armii Krajowej. Miał 97 lat. W czasie Powstania walczył jako nastolatek i został ranny. Po wojnie wyjechał do USA, gdzie mieszkał przez ponad 60 lat. Był odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych.

i

Autor: Rafał Trzaskowski/ Facebook

W Nowym Jorku zmarł Jerzy Malewicz, uczestnik Powstania Warszawskiego. Informację o jego śmierci podał portal „Świadkowie historii”. Powstaniec miał 97 lat. W czasie wojny był bardzo młody - do walki poszedł jako 16-latek. Używał kilku pseudonimów, m.in. „Janek” i „Jan”. Walczył na Woli i Starym Mieście. Służył w różnych oddziałach, m.in. w batalionie „Gozdawa”. Podczas walk został ranny. Za swoją postawę został odznaczony. Otrzymał m.in. Krzyż Walecznych oraz Order Odrodzenia Polski. Po wojnie zdecydował się na wyjazd z kraju. Do Stanów Zjednoczonych wyemigrował w 1965 roku. Tam spędził resztę życia.

Jerzy Malewicz był jednym z ostatnich świadków tamtych wydarzeń. Spotykał się z Polonią i brał udział w rocznicach związanych z Powstaniem Warszawskim

W ostatnich latach często dzielił się wspomnieniami. W rozmowach wracał do czasów sprzed wojny i samego Powstania.  Przypominał, jak wyglądały nastroje w Polsce tuż przed wybuchem wojny. Zwracał też uwagę na rozczarowanie społeczeństwa po wrześniu 1939 roku. Jerzy Malewicz był jednym z ostatnich świadków tamtych wydarzeń. Spotykał się z Polonią i brał udział w rocznicach związanych z Powstaniem Warszawskim. Konsul generalny RP w Nowym Jorku podkreślił, że Malewicz chętnie opowiadał o swoich doświadczeniach. Miał dobrą pamięć i potrafił mówić o trudnych sprawach w prosty sposób, często z humorem. Jeszcze w styczniu odwiedził go prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak podkreślono, powstaniec był wtedy w dobrej formie.

Sonda
Powstanie Warszawskie było...
Quiz o Powstaniu Warszawskim. Ile o nim wiesz?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie?
JAK WYGLĄDAŁ UMYSŁ 11-LATKA PODCZAS POWSTANIA?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POWSTANIE WARSZAWSKIE