Nie żyje ważny irański wojskowy! "Zginął o świcie jak męczennik"

Dwóch wysokich rangą irańskich wojskowych, rzecznik IRGC Mohammad Naini i funkcjonariusz wywiadu Basidż Esmail Ahmadi, zginęło w ataku.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oskarża o atak "obóz amerykańsko-syjonistyczny", nazywając go "tchórzliwym, zbrodniczym aktem terroru".

Śmierć kluczowych postaci z IRGC i Basidż, organizacji paramilitarnej, może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa regionu.

Dwóch irańskich wojskowych nie żyje. "O świcie"

Irańskie media wydały w piątek (20 marca) rana komunikat o śmierci dwóch wysokich rangą wojskowych. W przeprowadzonych nad ranem atakach zginął rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), znanego też jako Gwardia Rewolucyjna, Mohammad Naini oraz wysoki rangą funkcjonariusz wywiadu Basidż, Esmail Ahmadi.

"Zginął jak męczennik podczas tchórzliwego ataku"

Korpus, w komunikacie zacytowanym przez agencję informacyjną AFP, napisał, że rzecznik "zginął jako męczennik podczas tchórzliwego, zbrodniczego ataku terrorystycznego, przeprowadzonego o świcie przez obóz amerykańsko-syjonistyczny". Ahmadi z kolei został opisany przez powiązaną z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej agencją Tasnim jako "jeden z najważniejszych filarów organizacji Basidż". Basidż to masowa irańska organizacja paramilitarna. Podkreślono, że pełnił on kluczowe funkcje w zakresie bezpieczeństwa - przekazał opozycyjny portal Iran International cytowany przez PAP.

