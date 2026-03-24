Niespokojna noc na Ukrainie! Rosjanie uderzyli w bloki i pociąg

W nocy rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak na ukraińskie miasta. Alarm lotniczy ogłoszono na terenie całego kraju. W związku z tym polskie lotnictwo poderwało myśliwce — poinformowało Dowództwo Operacyjne. Samoloty operowały w przestrzeni powietrznej przez około trzy godziny. Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Główne uderzenie zostało skierowane na obiekty infrastruktury energetycznej. Doszło również do zniszczeń budynków mieszkalnych. Wiadomo o co najmniej 5 ofiarach śmiertelnych oraz ponad 20 rannych.

W Połtawie, na wschodzie Ukrainy, w wyniku ataku zginęły dwie osoby, a kilkanaście zostało rannych. W mieście słychać było ponad 10 eksplozji. Szef Połtawskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Dziakiwnycz poinformował rano o uszkodzeniach budynków mieszkalnych oraz hotelu. Wybuchły pożary, które już udało się opanować.

W Zaporożu, które codziennie znajduje się pod rosyjskim ostrzałem, w wyniku ataków dronów i rakiet uszkodzono lub zniszczono bloki i prywatne domy, a także obiekty niemieszkalne — poinformował szef lokalnej administracji Iwan Fedorow. Po atakach w jednej z dzielnic miasta zaatakowano również stację paliw, gdzie wybuchł pożar. W wyniku ataków zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Zabity mężczyzna był przesiedleńcem ze wschodu Ukrainy i niedawno wraz z żoną przeprowadził się do teraz zniszczonego domu - opowiedziała ukraińskim mediom mieszkanka Nina. - Dziewczynę zabrało pogotowie, a jej mąż zginął. Byli przesiedleńcami. Dobrzy ludzie, młoda rodzina - powiedziała.

Jak informuje Charkowska Prokuratura Obwodowa, około godziny 05:20 odnotowano bezpośrednie trafienie w pociąg elektryczny relacji Słatynе — Charków. Według wstępnych informacji rosyjskie wojsko użyło drona FPV, który uderzył w wagon pociągu stojącego na stacji. Na miejscu zginął 61-letni pasażer. Maszynista oraz jego pomocnik doznali ostrej reakcji stresowej. Na miejscu pracują wszystkie służby. W samym Charkowie odnotowano również trafienie drona na otwartym terenie bez ofiar.

W regionie chersońskim w wyniku ataku zginął 62-letni mężczyzna. Jego ciało wydobyto spod gruzów własnego domu. Dwie osoby zostały ranne, doznały kontuzji, obrażeń od wybuchu oraz zamkniętych urazów czaszkowo-mózgowych.

W przygranicznym z Rosją obwodzie sumskim na północy Ukrainy pod ostrzał trafił autobus transportu publicznego. Poszkodowany został 65-letni kierowca, jest badany przez lekarzy, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W chwili ataku w pojeździe nie było pasażerów. Ponadto w wyniku nocnych ataków w obwodzie ranne zostały cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Część pocisków manewrujących zmierzała w kierunku zachodnich regionów: obwodów tarnopolskiego, winnickiego i iwanofrankiwskiego. Tam również słychać było eksplozje. Obrona przeciwlotnicza działała także w okolicach Kijowa oraz w obwodzie dniepropetrowskim.