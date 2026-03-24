Niespokojna noc na Ukrainie! Rosjanie uderzyli w bloki i pociąg

Marta Radio
2026-03-24 9:17

W nocy (z poniedziałku 23 marca na wtorek 24 marca) rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak na Ukrainę, uderzając przede wszystkim w infrastrukturę energetyczną, obiekty cywilne i transport. W wyniku ostrzału zginęło, co najmniej 5 osób, a ponad 20 zostało rannych. Alarm lotniczy ogłoszono w całym kraju, a polskie lotnictwo na kilka godzin poderwało myśliwce.

W nocy rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak na ukraińskie miasta. Alarm lotniczy ogłoszono na terenie całego kraju. W związku z tym polskie lotnictwo poderwało myśliwce — poinformowało Dowództwo Operacyjne. Samoloty operowały w przestrzeni powietrznej przez około trzy godziny. Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Główne uderzenie zostało skierowane na obiekty infrastruktury energetycznej. Doszło również do zniszczeń budynków mieszkalnych. Wiadomo o co najmniej 5 ofiarach śmiertelnych oraz ponad 20 rannych.

W Połtawie, na wschodzie Ukrainy, w wyniku ataku zginęły dwie osoby, a kilkanaście zostało rannych. W mieście słychać było ponad 10 eksplozji. Szef Połtawskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Dziakiwnycz poinformował rano o uszkodzeniach budynków mieszkalnych oraz hotelu. Wybuchły pożary, które już udało się opanować.

W Zaporożu, które codziennie znajduje się pod rosyjskim ostrzałem, w wyniku ataków dronów i rakiet uszkodzono lub zniszczono bloki i prywatne domy, a także obiekty niemieszkalne — poinformował szef lokalnej administracji Iwan Fedorow. Po atakach w jednej z dzielnic miasta zaatakowano również stację paliw, gdzie wybuchł pożar. W wyniku ataków zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Zabity mężczyzna był przesiedleńcem ze wschodu Ukrainy i niedawno wraz z żoną przeprowadził się do teraz zniszczonego domu - opowiedziała ukraińskim mediom mieszkanka Nina. - Dziewczynę zabrało pogotowie, a jej mąż zginął. Byli przesiedleńcami. Dobrzy ludzie, młoda rodzina - powiedziała.

Niespokojna noc na Ukrainie! Rosjanie uderzyli w bloki i pociąg
Galeria zdjęć 9

Jak informuje Charkowska Prokuratura Obwodowa, około godziny 05:20 odnotowano bezpośrednie trafienie w pociąg elektryczny relacji Słatynе — Charków. Według wstępnych informacji rosyjskie wojsko użyło drona FPV, który uderzył w wagon pociągu stojącego na stacji. Na miejscu zginął 61-letni pasażer. Maszynista oraz jego pomocnik doznali ostrej reakcji stresowej. Na miejscu pracują wszystkie służby. W samym Charkowie odnotowano również trafienie drona na otwartym terenie bez ofiar.

W regionie chersońskim w wyniku ataku zginął 62-letni mężczyzna. Jego ciało wydobyto spod gruzów własnego domu. Dwie osoby zostały ranne, doznały kontuzji, obrażeń od wybuchu oraz zamkniętych urazów czaszkowo-mózgowych.

W przygranicznym z Rosją obwodzie sumskim na północy Ukrainy pod ostrzał trafił autobus transportu publicznego. Poszkodowany został 65-letni kierowca, jest badany przez lekarzy, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W chwili ataku w pojeździe nie było pasażerów. Ponadto w wyniku nocnych ataków w obwodzie ranne zostały cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Część pocisków manewrujących zmierzała w kierunku zachodnich regionów: obwodów tarnopolskiego, winnickiego i iwanofrankiwskiego. Tam również słychać było eksplozje. Obrona przeciwlotnicza działała także w okolicach Kijowa oraz w obwodzie dniepropetrowskim.

Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOJNA W UKRAINIE