Niewiarygodne, w jakim stroju Lenny Kravitz wyciskał siódme poty na siłowni. Te zdjęcia to hit!

59-letni Lenny Kravitz jest znany nie tylko jako świetny muzyk i wokalista, ale także jako ikona mody. Twórca hitu "American Woman" to stały bywalec pokazów mody i miłośnik wszystkiego, co markowe. Nic więc dziwnego, że styl zachowuje nawet wtedy, gdy... idzie pracować nad formą. We wtorek, 9 kwietnia, były mąż Lisy Bonet, zamieścił na swoim koncie na Instagramie nagranie swojego treningu. Widać na nim, jak wyciska siódme poty ćwicząc ze sztangą na ławeczce. "Dzięki Bogu za dzisiaj! Nigdy nie było lepiej. Nie ma dróg na skróty, więc dobrze wykorzystaj każdy dzień. To wszystko jest możliwe. Miłość!" - napisał pod nagraniem. Jednak o wiele ciekawszy od samego treningu, a nawet od przesłania, jest strój artysty.

Kravitz tak trenuje na siłowni. Niebywałe!

Kravitz trenował bowiem mając na sobie obcisłe skórzane spodnie, przezroczystą koszulkę, kowbojki i ciemne okulary. Fani i jego przyjaciele docenili tę stylizację. "Człowieku! Buty i skórzane spodnie podczas ćwiczeń to szaleństwo! Zawsze stylowy! 🔥🔥", "Skórzane spodnie, siateczkowy top i okulary przeciwsłoneczne na siłowni. To cały Lenny", "Pełnoetatowa gwiazda rocka", "Cholera, bracie, potrzebuję lepszych ciuchów do ćwiczeń 😮‍💨" - cytuje niektóre komentarze "Page Six". Przy okazji przypomina niedawną wypowiedź Kravitza na temat dbania o siebie.

Lenny Kravitz wkrótce skończy 60 lat. "Nigdy nie czułem się lepiej"

Gwiazdor wyznał bowiem w zeszłym miesiącu, że ćwiczy pięć lub sześć razy w tygodniu i "podchodzi do treningów bardzo poważnie". "Staram się jak najwięcej odpoczywać, ale muszę się ruszać. To mój dziadek nauczył mnie, jak ważny jest codzienny ruch i dobre nawyki żywieniowe" - powiedział. Przyznał też, że właśnie teraz, tuż przed sześćdziesiątymi urodzinami, jest w swojej szczytowej formie. "Psychicznie, fizycznie i duchowo nigdy nie czułem się lepiej, niż teraz".

Thank God for today! Grateful. Never been better. There are no shortcuts so seize your day. It is all possible. Love! pic.twitter.com/BHqQ63oNOt— Lenny Kravitz (@LennyKravitz) April 9, 2024