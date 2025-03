i Autor: archiwum

Co się stało?

Niezwykły komunikat Watykanu! Chodzi o papieża Franciszka

Zofia Dąbrowska Polska Agencja Prasowa 19:41

To prawdziwy przełom, jeśli chodzi o papieża Franciszka! Watykan przed chwilą poinformował o czymś, co świadczy o coraz większej poprawie zdrowia Ojca Świętego. Stolica Apostolska ujawniła, że u papieża zawieszono nocną wentylację mechaniczną i zmniejszono dawki dodatkowego tlenu. Oznacza to, że Ojciec Święty jest w zdecydowanie lepszej kondycji.