Nikołaj Krasnikow – dominator na lodowych torach

Nikołaj Krasnikow to postać absolutnie legendarna w świecie sportów motorowych. Zapisał się w historii jako jeden z najbardziej utytułowanych zawodników specjalizujących się w niezwykle widowiskowej i wymagającej dyscyplinie, jaką jest żużel na lodzie, znany również jako ice racing. Jego dominacja na lodowych torach była niemal absolutna, co potwierdza imponująca kolekcja aż 20 tytułów mistrza świata, zdobytych w latach 2005-2014. Wśród nich znalazło się osiem złotych medali wywalczonych w najbardziej prestiżowej konkurencji indywidualnej, co świadczy o jego niezwykłym talencie, determinacji i konsekwencji w dążeniu do perfekcji. Przez niemal dekadę był zawodnikiem, który wyznaczał standardy w tej dyscyplinie, inspirując wielu młodych adeptów sportu.

Pamiętne starty w Polsce

Polscy kibice również mieli okazję podziwiać kunszt rosyjskiego mistrza. Nikołaj Krasnikow startował w naszym kraju, pozostawiając po sobie niezapomniane wrażenia. Dwukrotnie triumfował w popularnych i cenionych zawodach Ice Racing Sanok Cup, gdzie swoją brawurową jazdą i sportową postawą zaskarbił sobie sympatię oraz uznanie publiczności. Jego wizyty w Polsce były zawsze dużym wydarzeniem dla fanów ice racingu.

Jak zginął Nikołaj Krasnikow?

Niestety, jego pełne pasji i sportowych sukcesów życie zostało brutalnie przerwane w tragicznych okolicznościach. Jak poinformowały miejscowe media z Baszkirii, do dramatu doszło na jednej z dróg w tej rosyjskiej republice. Samochód osobowy, którym podróżował 40-letni Nikołaj Krasnikow, zderzył się z ciężarówką. Siła uderzenia musiała być ogromna, gdyż były zawodnik, legenda lodowego żużla, poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Okoliczności wypadku są obecnie badane przez lokalne służby.

Po karierze sportowej – oddany rozwojowi dyscypliny

Po zakończeniu niezwykle bogatej kariery zawodniczej, Nikołaj Krasnikow nie rozstał się ze sportem, który tak bardzo kochał. Z wielkim zaangażowaniem podjął się roli szkoleniowca młodzieży w baszkirskim Centrum Sportów Technicznych im. Gabbasa Kadyrowa. Przekazywał tam swoją bezcenną wiedzę i ogromne doświadczenie następnym pokoleniom zawodników, marzących o sukcesach na miarę swojego mistrza. Ponadto, pełnił również odpowiedzialną funkcję prezesa Federacji Motocyklowej Republiki Baszkirii, aktywnie działając na rzecz rozwoju sportów motorowych w swoim regionie. Jego nagła śmierć to niepowetowana strata dla całej społeczności żużla na lodzie.

