Nowa decyzja Putina. "Chce wzmocnić swe siły wobec NATO"

Podczas wojny na Ukrainie Rosjanie stracili już 50 tysięcy żołnierzy - wynika z analiz Mediazony, Meduzy i naukowców z uniwersytetu w Tybindze. Władimir Putin nie waha się rzucać ogromnej ilości ludzi, w tym świeżo upieczonych rekrutów, prosto w ciężkie walki. A straty zamierza uzupełniać z nawiązką - informuje brytyjskie ministerstwo obrony na Twitterze. „W ciągu ostatnich dwóch miesięcy Rosja zaczęła prawdopodobnie tworzyć nowe duże jednostki, by wzmocnić swoje siły lądowe. Jest wśród nich 25. Armia Ogólnowojskowa” – czytamy w codziennej aktualizacji wywiadowczej. „Rosja zapewne wykorzysta każdą nową formację jako siłę rezerwową w Ukrainie. Jednakże w dalszej perspektywie Rosja chce wzmocnić swe siły wobec NATO. Jest mało prawdopodobne, by bez nowej dużej fali mobilizacji Rosja zgromadziła wystarczająco dużo nowych żołnierzy na choćby jedną nową armię” - dodają Brytyjczycy.

Tymczasem pojawiają się kolejne doniesienia o rosyjskich atakach na magazyny z ukraińskim zbożem. 40 tysięcy ton zboża zniszczono w ataku na port Izmaił nad Dunajem. Jak poinformował na Facebooku minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow, żywność ta miala trafić do Afryki, a także do Izraela i Chin. "Ukraińskie zboże jest niezbędne światu. W ciągu najbliższych lat nie da się go zastąpić (zbożem) z żadnego innego kraju. Dlatego każde zakłócenie łańcuchów logistycznych powoduje niedobory (żywności) i wahania cen, które dotykają każdego człowieka na świecie" - napisał Kubrakow.

A mother of a Russian soldier begs Putin to give her any information about her son. She was told he died and was given three stories of how that could have happened. She still doesn't know the truth and hopes the tsar will help her - the same person who sent her son to die. pic.twitter.com/rDt4HLK8Y4— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 1, 2023

🔴 Russia’s war on Ukraine is driving a boost in sales of submarines and armoured vehicles for Britain’s biggest defence contractor https://t.co/wyYNsEqYdd— The Telegraph (@Telegraph) August 2, 2023

