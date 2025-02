Nowe informacje o stanie zdrowia papieża Franciszka. Wieczorny komunikat z Watykanu

Autor:

Wiadomo, co ze zdrowiem papieża Franciszka. Najnowszy komunikat z Watykanu

Dobre wieści z Watykanu ws. stanu zdrowia papieża Franciszka, który 14 lutego trafił do Polikliniki Gemelli w Rzymie, po tym jak u 88-latka stwierdzono obustronne zapalenie płuc. - W czwartek stwierdzono dalszą poprawę stanu papieża Franciszka - poinformowano w codziennym biuletynie medycznym. Komunikat wskazuje na wyjście z fazy krytycznej. - Przechodzimy ze stanu krytycznego do złożonego - wyjaśniły źródła watykańskie, interpretując biuletyn.

W komunikacie przekazano również, że w ramach terapii tlenoterapia wysokoprzepływowa jest stosowana zamiennie z maseczką tlenową, czyli lżejszą formą leczenia. Papież Franciszek przechodzi fizjoterapię oddechową. Jak zauważono w biuletynie, według lekarzy zachodzi potrzeba dalszej terapii szpitalnej. Według źródeł z Watykanu, nie wiadomo, jak długo papież pozostanie w szpitalu. Lekarze są ostrożni w podawaniu dalszych prognoz.

Modlitwa o zdrowie papieża Franciszka. Wierni zbierają się na placu Świętego Piotra

W czwartek (27 lutego) O godz. 21 na placu Świętego Piotra odbędzie się modlitwa o zdrowie papieża. Poprowadzi ją wikariusz generalny Rzymu kardynał Baldassare Reina.

Agencja Ansa podała, że papież chce choć na chwilę pokazać się w oknie w niedzielę, by pozdrowić wiernych przybyłych pod Poliklinikę Gemelli. Byłoby to, jak się zauważa, wbrew zleceniom lekarzy. Na razie nie zapadła żadna decyzja w tej sprawie.

Wieści, jakie napływają z Polikliniki Gemelli są bardzo różne. Na początku tego tygodnia było bardzo kiepsko. Papież był w stanie krytycznym, lekarze poddawali go kolejnym terapiom, był też cały czas podłączony do tlenu. Mówi się, że w Watykanie trwają zakrojone na szeroką skalę przygotowania do śmierci Ojca Świętego. On sam zdaje się, przeczuwając, co może się stać, jeszcze przed hospitalizacją zaczął szykować miejsce dla swojego następcy i porządkować swoje sprawy.

W Watykanie liczą się z rychłą śmiercią papieża Franciszka?

We wtorek, 25 lutego, watykańskie biuro prasowe poinformowało o licznych decyzjach, podjętych przez Franciszka. Opublikowane zostało jego orędzie na Wielki Post, rozpoczynający się 5 marca. Tekst nosi datę 6 lutego, a więc sprzed hospitalizacji. Ogłoszona została również cała seria dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, które papież zaaprobował w poniedziałek, gdy odwiedził go watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin oraz zastępca arcybiskup Edgar Pena Parra. Poinformowano także o całej serii nominacji dokonanych przez papieża w Watykanie, Brazylii i Kanadzie. Tę aktywność i ogłaszanie papieskich nominacji interpretuje się jako wyraźny znak kontynuacji zarządzania Kościołem oraz sygnał dla tych, którzy spekulują już na temat następnego konklawe.

Źródło: RMF FM

