Nowy skandal w rodzinie królewskiej! Król Karol III nie zaprosił Harry'ego na urodziny?!

Król Karol III nie zaprosił księcia Harry'ego i Meghan Markle na swoje 75. urodziny? Twierdzą, że nie dostali żadnego zaproszenia

Nie ma dnia bez nowej sensacji z Meghan Markle i księciem Harrym w rolach głównych! Tym razem chodzi o spory skandal wokół... zbliżających się wielkimi krokami urodzin króla Karola III. Brytyjski monarcha już 14 listopada kończy 75 lat. Ta piękna rocznica ma być przez niego świętowana w rezydencji Clarence House, w otoczeniu najbliższych. Czy z takiej okazji w rodzinie królewskiej zostanie zakopany topór wojenny? Czy Meghan i Harry polecą do Wielkiej Brytanii, by złożyć życzenia Karolowi? Wygląda na to, że jednak nie... Ale dlaczego? Tutaj pojawił się nowy spór. "Sunday Times" twierdzi, że książęca para odrzuciła zaproszenie monarchy na jego 75. urodziny. Ale przedstawiciele Meghan i Harry'ego odpowiadają w "Daily Mail", że żadnego zaproszenia nie było!

„Nie otrzymali żadnego zaproszenia i nie byli świadomi planowania żadnych uroczystości, dopóki w mediach nie ukazały się te historie”

„Nikt nie skontaktował się z nimi w sprawie zaproszenia na zbliżające się urodziny Jego Królewskiej Mości. To rozczarowujące, że „Sunday Times” błędnie przedstawił tę historię” – stwierdzili przedstawiciele Sussexów. „Nie otrzymali [Sussexowie] żadnego zaproszenia i nie byli świadomi planowania żadnych uroczystości, dopóki w mediach nie ukazały się te historie” – powiedział z kolei "DM" anonimowy informator, dodając: „Jestem pewien, że książę znajdzie sposób, aby prywatnie złożyć Jego Królewskiej Mości życzenia wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, tak jak on zawsze to robił” - dodał.

