O włos od katastrofy lotniczej! Ten film sprawi, że wstrzymasz oddech

Przerażające chwile uchwycone na amatorskim filmie. Było o włos od katastrofy lotniczej. Pilot sekundy od śmierci!

Przypadkowy świadek uchwycił na filmie chwile prawdziwej grozy! Wszystko rozegrało się na Alasce, na granicy USA z Kanadą. Niejaki Jason Dunn z ojcem wspinali się w rejonie szczytu Devil's Thumb (Kciuk Diabła). W pewnym momencie mężczyźni i inni turyści idący szlakiem zauważyli, że w kierunku góry nadlatuje mały samolot. Była to Cessna 152, która wystartowała z lotniska Rocky Mountain Metropolitan Airport w Broomfield, należąca do szkoły lotniczej Rocky Mountain. Przerażeni turyści zobaczyli, że maszyna szybko zbliża się do zbocza. Myśleli, że będą za chwilę świadkami katastrofy lotniczej!

"Leciał prosto na nas i jako były, licencjonowany pilot martwiłem się, że wpadnie w przeciągnięcie aerodynamiczne"

Wszystko widać na filmie nakręconym przez Jasona Dunna. Nagranie trafiło do mediów społecznościowych i do amerykańskich stacji telewizyjnych. "To samolot!" - woła jakaś osoba w pierwszych sekundach filmu. Potem widzimy, jak Cessna niemal rozbija się o górę, ale w ostatniej chwili komuś udaje się opanować lot maszyny. Samolot odleciał w swoją stronę niby nigdy nic. „Było jasne, że samolot miał trudności z przebiciem się przez przełęcz. Leciał prosto na nas i jako były licencjonowany pilot martwiłem się, że wpadnie w przeciągnięcie aerodynamiczne" - napisał ojciec Jasona Dunna w sieci.

This pilot is flying a Cessna 152 at 13,000+ feet and never got closer to dying in his life! One of the most frightening videos you’ll ever watch! He used every fraction of horsepower to pull away from death.https://t.co/0rfnu8J369— David Paulides🇺🇸🦅🇺🇸 (@canammissing) July 13, 2024

