Wstrząsające relacje świadków

Ogień zmienił ferie w piekło. Hotel spłonął, nie żyje 76 osób. Jest żałoba narodowa

Do 76 wzrosła liczba osób, które zginęły w potwornym pożarze hotelu w popularnym kurorcie narciarskim. To, co mówią świadkowie tragedii, mrozi krew w żyłach. Próbowali ratować turystów, ale ci ginęli na ich oczach. W Turcji wprowadzono żałobę narodową. W związku z pożarem zatrzymano dziewięć osób, w tym właściciela hotelu.