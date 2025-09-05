Ojciec zginął na oczach 3-latka! Dramatyczne relacje z Lizbony

To zerwana lina była najprawdopodobniej przyczyną katastrofy słynnego żółtego tramwaju w Portugalii! Kolejka Elevador da Glória wypadła z szyn za zakrętem zabytkowej uliczki i uderzyła w dom w rejonie Placu Restauradores. Zginęło 16 osób z 10 państw, a 22 zostały ranne. W mediach pojawiają się dramatyczne relacje z miejsca tragedii. Szczególnie porusza historia 3-letniego chłopca, który stracił w wypadku tatę. Matka jest ciężko ranna.

Zginęło 16 osób, a 22 zostały ranne, w tym niektóre poważnie. To bilans katastrofy słynnego żółtego tramwaju w Lizbonie. Sławna kolejka Elevador da Glória wypadła z szyn, uderzając w jeden z budynków w pobliżu Placu Restauradores. Pojazdem jak zwykle podróżowało pełno turystów, ale i lokalni mieszkańcy. Wśród 16 ofiar są obywatele 10 krajów! Potwierdzono, że są wśród nich m.in. osoby z Niemiec, Szwajcarii, Korei Południowej i Portugalii. Brak doniesień o Polakach. W mediach pojawiają się dramatyczne relacje z miejsca tragedii. Szczególnie porusza historia 3-letniego chłopca, który stracił w wypadku tatę. Jak relacjonuje "Daily Mail", dziecko zostało wyciągnięte z wraku, podczas gdy ojciec chłopca umierał tuż obok. Matka została ciężko ranna. 3-latek nie chciał rozstać się z policjantem, który go uratował. Niestety, kobieta ma złamany kręgosłup. Są teraz z synkiem razem w szpitalu.

Premier Portugalii: „To jedna z największych ludzkich tragedii w naszej najnowszej historii” 

Zidentyfikowano też z imienia i nazwiska pierwszą ofiarę katastrofy. André Jorge Gonçalves Marques pracował jako konduktor w kolejce. „Składamy kondolencje rodzinom i przyjaciołom ofiar wypadku i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, a także wszystkiego dobrego dla pozostałych poszkodowanych w wypadku” - napisali współpracownicy mężczyzny. Marques był „oddanym, życzliwym i radosnym profesjonalistą, zawsze gotowym do działania na rzecz dobra innych” - dodali. Tymczasem nieoficjalne nadal informacje powtarzane przez wiele mediów, jak również przez PAP, mówią o zerwanej linie jako o najbardziej prawdopodobnej przyczynie katastrofy. Śledztwo trwa. „To jedna z największych ludzkich tragedii w naszej najnowszej historii” - powiedział wstrząśnięty premier Portugalii Luís Montenegro na konferencji prasowej.

