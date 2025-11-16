Ostrzeżenie przed podróżą do Czech! Polski MSZ mówi o wirusie

MSZ ostrzega podróżujących do Czech. Coraz więcej zachorowań na żółtaczkę u naszego sąsiada

Sytuacja u naszych południowych sąsiadów robi się niepokojąca - informuje polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na swojej stronie internetowej ostrzega podróżujących do Czech przed zwiększonym ryzykiem zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli na żółtaczkę pokarmową. U naszych południowych sąsiadów liczba zakażeń rośnie.Najwięcej zachorowań odnotowano w Pradze, a także w regionach środkowoczeskim i morawsko-śląskim. Od początku roku wirusowym zapaleniem wątroby typu A (WZW A), zakażonych zostało tam ponad 2,5 tys. osób, a prawie 30 zmarło. Na oficjalnej stronie naszego MSZ pojawił się komunikat z ostrzeżeniem dotyczącym podróży do Czech.

"Uwaga! Ambasada RP w Pradze informuje o wzroście liczby zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie Republiki Czeskiej. Najwięcej przypadków odnotowano w Pradze, a także w krajach środkowoczeskim i morawsko‑śląskim. Więcej informacji o sposobach prewencji oraz sytuacji epidemiologicznej w Czechach można znaleźć na stronach internetowych: https://mzd.gov.cz/jak-postupovat-pri-podezreni-na-zloutenku-typu-a/https://www.nzip.cz/clanek/49-zloutenka-hepatitida-typu-a ​​​​"

Co to jest żółtaczka typu A?

Żółtaczka typu A to wirusowe zapalenie wątroby wywołane przez wirusa HAV. Choroba przenosi się głównie drogą pokarmową — przez brudne ręce, skażoną wodę, nieumytą żywność. Objawy początkowo mogą przypominać grypę: zmęczenie, gorączka, bóle mięśni, nudności. Później pojawia się charakterystyczne zażółcenie skóry i oczu, ciemny mocz i jasne stolce. Leczenie polega głównie na odpoczynku i diecie.

Czeskie Ministerstwo Zdrowia przypomina o podstawach:

mycie rąk przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety,unikanie surowej lub podejrzanej żywności,picie bezpiecznej wody