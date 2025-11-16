Ostrzeżenie przed podróżą do Czech! Polski MSZ mówi o wirusie

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-11-16 7:07

Jeśli jedziesz do Czech, musisz pamiętać o częstym myciu rąk. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalnie ostrzega przed rosnącą liczbą zachorowań na żółtaczkę zwaną "chorobą brudnych rąk". Od początku roku wirusowym zapaleniem wątroby typu A (WZW A), zakażonych zostało ponad 2,5 tys. osób, a prawie 30 zmarło. Na oficjalnej stronie naszego MSZ pojawił się komunikat z ostrzeżeniem dotyczącym podróży do Czech.

Praga w Czechach

i

Autor: Jacek Chlewicki

MSZ ostrzega podróżujących do Czech. Coraz więcej zachorowań na żółtaczkę u naszego sąsiada

Sytuacja u naszych południowych sąsiadów robi się niepokojąca - informuje polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na swojej stronie internetowej ostrzega podróżujących do Czech przed zwiększonym ryzykiem zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli na żółtaczkę pokarmową. U naszych południowych sąsiadów liczba zakażeń rośnie.Najwięcej zachorowań odnotowano w Pradze, a także w regionach środkowoczeskim i morawsko-śląskim. Od początku roku wirusowym zapaleniem wątroby typu A (WZW A), zakażonych zostało tam ponad 2,5 tys. osób, a prawie 30 zmarło. Na oficjalnej stronie naszego MSZ pojawił się komunikat z ostrzeżeniem dotyczącym podróży do Czech. 

ZOBACZ TEŻ: Jak nie zachorować na wirusowe zapalenie wątroby? Po pierwsze: zapobiegaj

"Uwaga! Ambasada RP w Pradze informuje o wzroście liczby zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie Republiki Czeskiej. Najwięcej przypadków odnotowano w Pradze, a także w krajach środkowoczeskim i morawsko‑śląskim. Więcej informacji o sposobach prewencji oraz sytuacji epidemiologicznej w Czechach można znaleźć na stronach internetowych: https://mzd.gov.cz/jak-postupovat-pri-podezreni-na-zloutenku-typu-a/https://www.nzip.cz/clanek/49-zloutenka-hepatitida-typu-a ​​​​"

Co to jest żółtaczka typu A?

Żółtaczka typu A to wirusowe zapalenie wątroby wywołane przez wirusa HAV. Choroba przenosi się głównie drogą pokarmową — przez brudne ręce, skażoną wodę, nieumytą żywność. Objawy początkowo mogą przypominać grypę: zmęczenie, gorączka, bóle mięśni, nudności. Później pojawia się charakterystyczne zażółcenie skóry i oczu, ciemny mocz i jasne stolce. Leczenie polega głównie na odpoczynku i diecie.

Czeskie Ministerstwo Zdrowia przypomina o podstawach:

mycie rąk przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety,unikanie surowej lub podejrzanej żywności,picie bezpiecznej wody

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZECHY
ŻÓŁTACZKA