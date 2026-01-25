Oto nowa Kardashianka! Natalie piękniejsza niż Kylie Jenner?

Siostrzenica Kris Jenner wygląda jak Kardashian. Natalie Zettel świętuje 28. urodziny

Kim Kardashian to jedna z pierwszych w dziejach celebrytek, która stała się sławna bez powodu, a potem zarobiła na tym majątek. Dziś to norma - wtedy było to coś nowego. W przypadku Kim zaczęło się w 2007 roku od nagrania igraszek z ówczesnym narzeczonym, które "wyciekły" do internetu. Potem zarabiała na tym cała rodzina jurnej gwiazdy, powstało reality show Kardashianów i imperium kosmetyczne Kylie Jenner. Wszyscy stali się multimilionerami. Tym razem uwagę mediów przyciągnęła jednak dalsza krewna Kim i spółki. Natalie Zettel, siostrzenica Kris Jenner, właśnie skończyła 28 lat i coraz bardziej przypomina słynne kuzynki. Wielu to dostrzegło i w rezultacie piękna Natalie obserwowana jest przez ponad 100 tysięcy użytkowników Instagrama. Nie przeszkadza im najwyraźniej to, że 28-latka nie wsławiła się niczym poza byciem krewną Kardashianów. Kim jest Natalie Zettel? To córka Karen Houghton, zmarłej w marcu 2024 roku siostry Kris Jenner. Choć formalnie nie należy do „głównej linii” klanu Kardashian/Jenner, od lat pozostaje blisko rodziny i regularnie pojawia się przy okazji ważnych uroczystości.

Stylizacja Natalie przypomina kreacje Kim Kardashian i Kylie Jenner

Urodzinowe zdjęcia, które Natalie opublikowała w środę na swoim profilu, nie pozostawiają wątpliwości, dlaczego zagraniczne media natychmiast podchwyciły temat. Stylizacja była klasycznie „kardashianowska”: krótka, złota, cekinowa sukienka, cieliste platformy na wysokim obcasie i dopracowany makijaż. Włosy upięte w elegancki kok, mocno podkreślone oczy. Życzenia złożyła siostrzenicy także Kris Jenner, która opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie z Natalie i jej mężem. „Mam nadzieję, że to będzie magiczny dzień” – napisała, dodając, że bardzo ją kocha. Natalie nie pozostała dłużna – udostępniła wpis ciotki, odpowiadając krótkim, entuzjastycznym „Love u!!!!” i serią serduszek.

Kim & Kris with Natalie Zettel a few days ago. pic.twitter.com/coK4aAf14p— Kim Kardashian News (@KimKSocial) December 26, 2018