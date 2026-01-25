Oto nowa Kardashianka! Natalie piękniejsza niż Kylie Jenner?

Czyżby w medialnym imperium Kardashianów pojawiła się nowa gwiazda? Zachodnie portale rozpisują się o Natalie Zettel (28 l.), siostrze ciotecznej Kylie Jenner. Od razu widać po niej, czyja to krewniaczka, bo wygląda zupełnie jak słynna Kylie. Niektórzy są nawet zdania, że Natalie przewyższa celebrytkę urodą. A Ty co o tym myślisz? Obejrzyj naszą galerię i zobacz sam!

Kim Kardashian to jedna z pierwszych w dziejach celebrytek, która stała się sławna bez powodu, a potem zarobiła na tym majątek. Dziś to norma - wtedy było to coś nowego. W przypadku Kim zaczęło się w 2007 roku od nagrania igraszek z ówczesnym narzeczonym, które "wyciekły" do internetu. Potem zarabiała na tym cała rodzina jurnej gwiazdy, powstało reality show Kardashianów i imperium kosmetyczne Kylie Jenner. Wszyscy stali się multimilionerami. Tym razem uwagę mediów przyciągnęła jednak dalsza krewna Kim i spółki. Natalie Zettel, siostrzenica Kris Jenner, właśnie skończyła 28 lat i coraz bardziej przypomina słynne kuzynki. Wielu to dostrzegło i w rezultacie piękna Natalie obserwowana jest przez ponad 100 tysięcy użytkowników Instagrama. Nie przeszkadza im najwyraźniej to, że 28-latka nie wsławiła się niczym poza byciem krewną Kardashianów. Kim jest Natalie Zettel? To córka Karen Houghton, zmarłej w marcu 2024 roku siostry Kris Jenner. Choć formalnie nie należy do „głównej linii” klanu Kardashian/Jenner, od lat pozostaje blisko rodziny i regularnie pojawia się przy okazji ważnych uroczystości.

Stylizacja Natalie przypomina kreacje Kim Kardashian i  Kylie Jenner

Urodzinowe zdjęcia, które Natalie opublikowała w środę na swoim profilu, nie pozostawiają wątpliwości, dlaczego zagraniczne media natychmiast podchwyciły temat. Stylizacja była klasycznie „kardashianowska”: krótka, złota, cekinowa sukienka, cieliste platformy na wysokim obcasie i dopracowany makijaż. Włosy upięte w elegancki kok, mocno podkreślone oczy. Życzenia złożyła siostrzenicy także Kris Jenner, która opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie z Natalie i jej mężem. „Mam nadzieję, że to będzie magiczny dzień” – napisała, dodając, że bardzo ją kocha. Natalie nie pozostała dłużna – udostępniła wpis ciotki, odpowiadając krótkim, entuzjastycznym „Love u!!!!” i serią serduszek. 

