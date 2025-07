Oto ofiary potopu na obozie religijnym! Nadal wiele zaginionych dzieci

Zdjęcia ofiar powodzi na Mystic Camp w Teksasie. Bliscy pożegnali dziewczynki, które zginęły. Nadal liczni zaginieni

Trwa wielka akcja ratunkowa po kataklizmie, jaki dotknął rejony położone nad rzeką Guadalupe w Teksasie. Potwierdzono już śmierć 82 osób, około 40 jest wciąż zaginionych. Szczególnie wstrząsająca jest historia 750 uczestników obozu letniego dla dzieci i młodzieży Mystic Camp w miejscowości Hunt. Wielka fala w weekend zmiotła obóz. Potwierdzono śmierć pięciu dziewczynek w wieku 8-9 lat, a także jednej młodej opiekunki i właściciela całego obozu, który próbował ratować uczestników. To Richard „Dick” Eastland, 70-letni dyrektor Camp Mystic.

W Mystic Camp brało udział 24 Polaków, żadnemu nic się nie stało. Nadal 10 dziewczynek i jedna opiekunka są zaginione. Ich rodziny liczą na to, że siedzą gdzieś na drzewie i czekają na ocalenie, ale szanse na szczęśliwy finał poszukiwań maleją z każdą chwilą. W sieci rodzina i przyjaciele żegnają małe ofiary powodzi, pokazując ich zdjęcia sprzed paru dni, kiedy razem z przyjaciółmi cieszyły się wakacjami i nie miały pojęcia, że to ich ostatnie chwile.

Ofiary powodzi – dzieci, które nie wróciły z wakacji

Każda zmarła dziewczynka to osobna historia, osobny dramat rodziny, społeczności i szkoły. To nie są tylko liczby – to dzieci, które miały marzenia, przyjaciół, pierwsze sukces i radości.

Renee Smajstrla, 8 lat„Żyła swoim najlepszym życiem” – napisał jej wujek. Miała zaledwie osiem lat. Dzień wcześniej wzięła udział w obozowej inscenizacji muzycznej. Była uśmiechnięta, radosna.

Janie Hunt, 9 latZ Dallas, zaledwie dziewięcioletnia. Jej matka potwierdziła tragiczne wieści lokalnym mediom: „Jesteśmy zdruzgotani”.

Sarah Marsh, 8 latPrzyjechała z Alabamy. Jej babcia napisała: „Zawsze będziemy wdzięczni za ten blask, który wniosła w nasze życia. Będzie żyła w naszych sercach”.

Lila Bonner i Eloise Peck, 9 i 8 latNajlepsze przyjaciółki. Dzieliły pokój. Zginęły razem. Eloise „kochała spaghetti, ale nie bardziej niż psy”. Lila była „promieniem słońca”, jak pisze w pożegnaniu jej rodzina.

Wciąż zaginione – dziewczynki, których szukają rodziny i ratownicy. Oto niektóre z nich:

Kellyanne LytalLainey LandryElla CahillJoyce BadonReese ManchacaAiden Heartfield

UPDATE: It is with great sadness that I pass along, after confirmation with her family, the news that Eloise Peck did not survive the floodwaters at Camp Mystic. Her mom tells me, “Eloise was literally friends with everyone. She loved spaghetti but not more than she loved dogs… pic.twitter.com/vu7hob7ga6— Michelle Maxwell (@MichelleMaxwell) July 6, 2025

NEW: Two 8-year-old girls from Austin are the first publicly confirmed local deaths, their families said.Linnie McCown and Mary Stevens were both campers at Camp Mystic when flood waters swept through. pic.twitter.com/Uvrdx4ApWB— Tony Plohetski (@tplohetski) July 6, 2025

PLEASE PRAY For More Miracles In Texas.Many Little Girls Still Missing From Camp Mystic Where Flooding Inundated The Girls Camp Over Just 45 Minutes...At Least 13 Little Girls Already Confirmed Dead.20+ Still Missing.Search & Rescue Ongoing! pic.twitter.com/n43mMcNCEv— John Basham (@JohnBasham) July 5, 2025

