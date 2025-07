Szok w Teksasie. 22 dziewczynki z obozu zaginione po powodzi, 5 nie żyje

Biblijny potop w Teksasie jak po zerwaniu tamy w Stroniu Śląskim. 51 ofiar, 22 zaginione dziewczynki na obozie nad rzeką

Aż trudno uwierzyć w to, co wydarzyło się w Teksasie w USA! Choć Stany Zjednoczone są przecież nawiedzane choćby przez wielkie tornada, które regularnie pustoszą całe miejscowości, to ta sytuacja jest wyjątkowa. Jak to możliwe, by poziom rzeki Guadalupe podniósł się o osiem metrów (!) w ciągu zaledwie 45 minut? To pytanie zadają sobie teraz wszyscy, a polakom tragiczna sytuacja kojarzy się z zerwaniem tamy w Stroniu Śląskim we wrześniu ubiegłego roku. Niestety, nad rzeką odbywał się akurat obóz dla młodzieży z rożnych krajów, Camp Mystic, organizowany od niemal stu lat. Brały w nim udział same dziewczęta w różnym wieku, od wczesnoszkolnego po nastolatki, w tym 24 Polki, którym według aktualnych doniesień nic się nie stało. Powódź przyszła niespodziewanie i błyskawicznie, niszcząc namioty i porywając wszystko. Początkowe doniesienia mówiły o 27 zaginionych dziewczynkach. Niestety, szybko okazało się, że 5 nie żyje. To Renee Smajstrla (+8 l.), Sarah Marsh (+8 l.); Janie Hunt (+9 l.), Lila Bonner (+9 l.) i Eloise Peck (+8 l.).

"Będzie żyła w naszych sercach na zawsze! Kochamy cię tak bardzo, słodka Sarah!”

"Nasza słodka Sarah odeszła! Zawsze będziemy czuć się pobłogosławieni tym, że mieliśmy ten piękny, pełen energii promień światła w naszym życiu. Będzie żyła w naszych sercach na zawsze! Kochamy cię tak bardzo, słodka Sarah!” - napisała jej babcia, Debbie Ford Marsh w mediach społecznościowych. Tymczasem trwa dramatyczna akcja ratunkowa. Nie tylko w rejonie, w którym rzeka dosłownie zmiotła z brzegu Camp Mystic, ale i w innych miejscach, przez które przepływa rzeka Guadalupe. Ofiar jest już w sumie 51, ocalono helikopterami niemal 900. Stan Teksas wysłał ponad 1000 ratowników, ponad 800 pojazdów i innego sprzętu. Ratownicy zapewniają, że wszyscy zaginieni zostaną odnalezieni, a poszukiwania będą trwały do skutku.

Sonda Czy w jakiś sposób ucierpiałeś podczas ostatniej wielkiej powodzi? Tak, bardzo Trochę Nie, wcale

Good morning. Please keep Texas in your prayers—especially the flood victims, the missing, their families, and the first responders searching for them.Tragedy in Texas: Flash floods along the Guadalupe River have taken 13 lives. 23 young Christian girls from Camp Mystic are… pic.twitter.com/nH5QJz9Mc6— ꜱǫʏʟᴀʀᴋ (@Kralyqs) July 5, 2025

8 year old Sarah Marsh named as one of the victims of the floods in Texas, which swept through a Christian girls summer camp. Sarah, of Mountain Brook, Alabama was attending the Camp Mystic summer camp when 27 campers were washed away in the flood. Her grandmother released a… pic.twitter.com/gDJAFX50qf— Oli London (@OliLondonTV) July 5, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Bądź dzielny i nie poddaj się już po trzecim pytaniu! Pytanie 1 z 10 Najwięcej miliarderów w 2024 roku (według "Forbesa") mieszkało w Nowym Jorku. Które amerykańskie miasto było następne w tym rankingu? San Francisco Los Angeles Miami Następne pytanie