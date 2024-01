Pamiętnik przyjaciółki pedofila będzie ujawniony! W tle sławni i bogaci

Ghislaine Maxwell wyda książkę o historii swojego życia. Była prawą ręką pedofila Jeffreya Epsteina. Miliarder kolegował się z Billem Clintonem czy księciem Andrzejem

Była prawą ręką jednego z najsławniejszych i najbardziej wpływowych pedofilów. Teraz on nie żyje, a ona siedzi w więzieniu. Jak pisze Daily Mail, Ghislaine Maxwell (62 l.), przyjaciółka i wspólniczka miliardera Jeffreya Epsteina, jest oburzona wyrokiem dwudziestu lat więzienia, jaki odsiaduje za swoje odrażające czyny, a konkretnie za handel ludźmi w celach seksualnych i werbowanie "seksualnych niewolnic" dla bogacza. Znajdująca się na dnie więziennej hierarchii 62-latka zamiast pławieniem się w luksusie i orgiami z nieletnimi zajmuje się teraz szorowaniem sedesów oraz... pisaniem książki. To tajne pamiętniki przyjaciółki pedofila Jeffreya Epsteina i historia jej życia.

"Uważa, że nie zrobiła nic złego i że jej zarzuty zostaną wycofane, gdy ludzie przeczytają jej historię"

"Ona naprawdę uważa, że nie zrobiła nic złego i że jej zarzuty zostaną wycofane, gdy ludzie przeczytają jej historię" powiedziało Daily Mail źródło zbliżone do Maxwell."Ona twierdzi, że wszystkie dokumenty, które pojawiają się w mediach, są fałszywe lub wprowadzają w błąd, a prawda wyjdzie na jaw dopiero wtedy, gdy zostanie opublikowana jej książka. Przechwala się, jakie to będzie wspaniałe, ale brzmi to jak te same stare kłamstwa, które opowiadała tysiące razy" – twierdzi wspomniane źródło. Podobno Ghislaine dorwała się do staromodnej maszyny do pisania znalezionej w więziennej bibliotece i to przy pomocy tego urządzenia napisała swoje wspomnienia. Czeka jednak na "odpowiedni moment", by je wydać.

Ghislaine Maxwell za kratkami. Zeznania ofiar pogrążyły wspólniczkę pedofila i znajomą książąt i prezydentów. Kim jest 62-latka?

Wyszukiwała zagubione nastolatki i obiecywała im karierę, udając dobrą ciocię. Potem okazywało się, że czeka je nie przykładowo przesłuchanie w studiu muzycznym, a seks z pedofilem. Szokujące zeznania ofiar siedzącej za kratkami Ghislaine Maxwell odsłoniły jej bezwzględność i umiejętność manipulacji. Kobieta wpychała nastolatki do pokoju ze swoim kochankiem Jeffreyem Epsteinem. Zamiast naprawdę pomagać pochodzącym z rozbitych rodzin, zagubionym dziewczynom, robiła z nich seksualne niewolnice i dobrze na tym zarabiała u boku Epsteina. Sama też je gwałciła podczas orgii dla milionerów. Pławiła się w luksusie i obracała wśród najbardziej wpływowych osób na świecie. Do dobrych znajomych Maxwell i Epsteina, jak dziś wiemy, należeli m.in. Bill Clinton czy brytyjski książę Andrzej, syn Elżbiety II. W czerwcu 2022 roku Ghislaine Maxwell została skazana na 20 lat więzienia i 750 tysięcy dolarów grzywny. Wyrok jest o wiele niższy od tego, jakiego domagała się prokuratura. Oskarżyciel wnioskował o 30-55 lat więzienia, obrona Maxwell żądała jedynie 5 lat za kratami. Jeffrey Epstein stręczył nieletnie dziewczynki sławnym i bogatym ludziom, sam także je gwałcił razem z Ghislaine Maxwell. Powiesił się w więzieniu w 2019 roku, oczekując na proces.

